В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.8 комментариев
Путин начал встречу с главами мировых информагентств
Президент России Владимир Путин проводит традиционную встречу с главами мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума.
Во встрече участвуют представители информационных агентств США, Великобритании, Германии, Франции, Китая, Турции. В частности, участниками встречи являются представители руководства азербайджанского государственного агентства «АзерТадж», белорусского агентства «Белта», телерадиокомплекса президента Казахстана, узбекистанского агентства УзА, передает РИА «Новости».
Кроме того, во встрече принимают участие исполнительный редактор Reuters Саймон Робинсон, гендиректор Вьетнамского информационного агентства Ву Вьет Чанг, глава службы новостей немецкого DPA Мартин Романчик и гендиректор индонезийского агентства Antara Ахмад Мунир.
На встрече присутствуют представители руководства испанского EFE, китайского информационного агентства «Синьхуа», Associated Press, турецкого Anadolu, французского AFP.