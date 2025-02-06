В России зафиксировали 36 ДТП при испытаниях беспилотных автомобилей

В России зарегистрировали 36 ДТП с беспилотными авто, 26 из них совершены в режиме автопилота

Tекст: Вера Басилая

По информации из письма Решетникова, в России в рамках эксперимента, начавшегося в апреле 2022 года, зафиксировали 36 дорожно-транспортных происшествий с участием беспилотных автомобилей, пишет РБК.

Из этих 36 случаев 26 произошли в режиме автопилота, а остальные десять – при ручном управлении, ответственность за аварию лежит на беспилотном транспорте лишь в двух происшествиях.

Эксперимент охватывает период с апреля 2022 года по ноябрь 2024 года. За это время беспилотные такси совершили более 92 тыс. поездок. В Сириусе было совершено 70 тыс. поездок, в Иннополисе – 20 тыс., а в Ясенево – 2 тыс. Эти поездки осуществлялись как с водителем-испытателем на пассажирском сиденье, так и под контролем оператора, управляющего автомобилем дистанционно.

Ранее в январе, сообщалось, что эксперимент с беспилотными автомобилями в России продлится до 2028 года.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин в марте 2020 года утвердил концепцию обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотных автомобилей.

В 2019 году «Яндекс» начал тестировать беспилотные автомобили в Москве.

В июне 2018 года беспилотный автомобиль «Яндекс.Такси» впервые испытывали на трассе: он проехал в автономном режиме от Москвы до Казани.

В том же месяце «КамАЗ» представил в Казани беспилотный электробус.