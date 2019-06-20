«Яндекс» начал тестировать в Москве беспилотные автомобили

«Яндекс» вывел на дороги Москвы первые пять беспилотных автомобилей, в эксперименте участвуют авто четвертого уровня автономности.

«Пока на дороги Москвы выехали первые пять машин. Еще несколько десятков таких же автомобилей ждут разрешения. Эксперимент проходит в соответствии с постановлением правительства на всей территории Москвы. Выбор конкретного маршрута зависит от задач тестирования», – отметили в «Яндексе».

Всего до конца этого года «Яндекс» планирует вывести на дороги Москвы и других тестовых территорий более 100 беспилотных автомобилей.

В «Яндексе» утонили ТАСС, что в эксперименте участвуют беспилотные автомобили четвертого уровня автономности. Этот уровень предполагает высокую степень автоматизации, когда система способна взять управление автомобилем на себя, и участие водителя не требуется (за исключением особых обстоятельств).

В компании также сообщили, что сейчас совместно с МВД и Минпромторгом работают над упрощением процесса сертификации беспилотных автомобилей. «Сейчас очень важно выводить на дороги больше машин, так они быстрее обучаются, и быстрее развивается технология», – пояснили в «Яндексе».

Планируется, что беспилотные автомобили будут протестированы по четырем основным локациям: вылетные магистрали, МКАД и ТТК, спальные районы Ясенево и Бутово, Коммунарка, а также центр столицы, пояснили в пресс-службе НТИ «Автонет». «В ближайшее время данное тестирование позволит определить экономическую целесообразность использования беспилотных технологий», – отметили в пресс-службе.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце ноября 2018 года подписал постановление о проведении с 1 декабря эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана. Вице-премьер Максим Акимов пояснял, что в рамках эксперимента на дороги Москвы и Татарстана выйдет 100 высокоавтоматизированных автомобилей. Эксперимент рассчитан на три года.