Медведев одобрил эксперимент по эксплуатации беспилотных авто

Глава российского правительства Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о проведении с 1 декабря эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей в Москве и Татарстане.

«Я подписал решение правительства – постановление о проведении эксперимента по опытной эксплуатации на автомобильных дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств … Это положение будет в тестовом режиме использоваться на территории ряда мест в Москве и Татарстане, начнем мы это совсем скоро – с 1 декабря», – сказал Медведев, передает РИА «Новости».

В октябре Медведев опробовал в Сколково беспилотный автомобиль «Яндекса», который планируют использовать в качестве такси.

В июне беспилотный автомобиль «Яндекс.Такси» впервые испытали на трассе: он проехал в автономном режиме от Москвы до Казани. С конца августа сервис беспилотного такси в тестовом режиме работает в Иннополисе под Казанью.

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