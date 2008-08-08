Раскрыты подробности о российском транспорте будущего

«Мы все достаточно молодые люди, вышли из IT-сферы, и, конечно, понимаем, насколько важно нашей стране быть на гребне нового движения, когда весь мир начинает испытывать беспилотники», – рассказал газете ВЗГЛЯД Руслан Шагалеев, мэр города Иннополиса, в котором впервые в Европе можно будет ездить на беспилотном такси.

«Яндекс» подписал с правительством Татарстана соглашение о развитии в республике беспилотного транспорта. Испытательной площадкой для российского беспилотного автомобиля стал молодой город Иннополис в 35 км от Казани. Этот небольшой город является одним из центров российской IT-индустрии, в нем живут и работают молодые ученые и IT-специалисты. Его жители смогут пользоваться беспилотником как такси (бесплатно).

Как заявляют в «Яндексе», в испытательной зоне в Иннополисе имеются пять точек посадки и высадки пассажиров. Они расположены рядом с ключевыми городскими объектами: университетом, стадионом, медицинским центром, жилым кварталом «Зион» и Административно-деловым центром имени Попова – в нем находятся офисы многих компаний, включая «Яндекс». Утром житель города может вызвать беспилотник к дому в «Зионе» и доехать на работу в офисный центр.

Беспилотный автомобиль «Яндекса» будет работать в Иннополисе ежедневно. Воспользоваться им могут все взрослые жители города, которые дали согласие на участие в испытаниях. Время ожидания автомобиля зависит от спроса. Чтобы быстрее добраться до места назначения, можно устроить совместную поездку: скажем, объединиться с соседями по дому и всем вместе отправиться на работу в Технопарк. В салоне могут разместиться три пассажира.

О своих впечатлениях от поездки на российском беспилотном автомобиле и о том, почему именно Иннополис стал первым в Европе городом, где можно воспользоваться беспилотником для повседневных поездок, в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал мэр Иннополиса Руслан Шагалеев.

ВЗГЛЯД: Вам удалось уже самому прокатиться на беспилотном такси?

Руслан Шагалеев: Мне удалось уже три раза прокатиться. Открою вам небольшой секрет: мы уже порядка месяца обкатываем автомобиль «Яндекса» в нашем городе. Еще до подписания официального соглашения мы прокатили и министра связи Татарстана, и президента республики, чтобы убедиться в качестве и безопасности этого сервиса.

ВЗГЛЯД: И каковы ваши впечатления? Как поездка в беспилотном автомобиле отличается от езды в машине с водителем?

Р. Ш.: Впечатляет. Это чудо техники. На мониторе сразу видим оптимальную траекторию движения, которую компьютер выбирает из нескольких. Он видит объекты, сразу определяет их тип и по-разному окрашивает: пешеход, велосипедист или автомобиль. Как мне объясняли, исходя из определения типа объекта он формирует ожидания, куда машина может двигаться, с какой скоростью, где автомобиль может оказаться через две, пять, десять секунд. Это интересный опыт.

Впечатляет, когда руль сам крутится, машина сама включает поворотники, обгоняет. Причем ездит абсолютно по правилам, даже по тем правилам, о которых мы в повседневной жизни забываем. Например, когда мы выезжаем на кольцевой перекресток, то обычно проезжаем его на съезд по прямой, по ближайшей траектории, а беспилотный автомобиль в соответствии с ПДД перестраивается во внешний ряд справа и поворачивает.

ВЗГЛЯД: А не было страшновато, что за рулем никого нет, вдруг что-то пойдет не так?

Руслан Шагалеев: Мы сами приехали в «Яндекс», рассказали про наш город, что нам очень интересен их проект (фото: из личного архива)

Р. Ш.: Вы знаете, страшновато не было. Во-первых, по городу ограничена скорость – 40 км/ч, не больше. Во-вторых, у меня есть опыт управления современным автомобилем, в котором есть так называемые ассистенты. Например, активный круиз-контроль, когда автомобиль автоматически поддерживает расстояние до впереди идущей машины или скорость. Это тогда поначалу было страшно, а когда ты уже знаешь, как современная техника умеет очень точно определять не только расстояние, но и разницу в скорости между двумя автомобилями, то понимаешь, насколько надежно работает автоматика. Это особенно полезно в городских условиях, так как большая часть мелких аварий происходит именно в тот момент, когда водитель отвлекается и не успевает отреагировать, например, на резкое торможение. А здесь двукратная перестраховка – автомобиль держит дистанцию.

ВЗГЛЯД: А требуется ли специально готовить инфраструктуру для того, чтобы пустить беспилотные автомобили? В вашем городе пришлось, например, выровнять дорогу?

Р. Ш.: Никаких специальных мероприятий мы не делали. Беспилотные автомобили ездят по тем дорогам, которые у нас имеются в городе. Это обычные дороги с разметкой, среднего уровня качества.

ВЗГЛЯД: А как происходит коммуникация с беспилотным автомобилем? Машина разговаривает, общается с пассажиром?

Р. Ш.: «Яндекс» – это ведь не только беспилотник, это и голосовая помощница «Алиса», и приложение «Яндекс.Такси». Поддержка беседы во время движения – это, наверное, уже следующий шаг. Для вызова такси используется мессенджер с геометкой.

ВЗГЛЯД: Сейчас, на этапе испытаний, в салоне сидит инженер-испытатель, который контролирует работу систем автомобиля?

На эту тему

Да, он сидит за рулем или рядом. У него в руках устройство, которое позволяет в любой момент вмешаться в случае нештатной ситуации и остановить автомобиль. Самая близкая аналогия: когда вы обучаетесь в школе вождению, то по закону водителем в момент обучения является не ученик, а инструктор справа, у которого дублируются системы управления педалью и который может за руль придержать. Инженер в беспилотном автомобиле фактически выполняет роль инструктора, который всегда контролирует процесс. Это все молодые ребята-профессионалы из команды «Яндекса», поэтому чувствуешь себя достаточно комфортно. Возникает только любопытство, как работает внутри эта «начинка». На базе самого шасси в багажнике стоит мощный вычислительный центр. Система оснащена различными видами радаров, которые в режиме реального времени постоянно сканируют пространство. На основании обработки этих данных принимается решение по дорожной ситуации.

ВЗГЛЯД: Когда в Америке при испытаниях беспилотного автомобиля был сбит велосипедист, в беспилотнике тоже сидел человек – инструктор. И, как потом выяснилось, он заскучал и начал смотреть видеоприложение «Голос» в момент аварии. Что-то сделано для того, чтобы инженер в нашем беспилотнике не заскучал?

Р. Ш.: Читал об этой ситуации, там было много разных мнений. Говорили о том, что велосипедист выехал перпендикулярно, что это было в темное время суток. Во все разы, что я катался, операторы не отвлекались, а были заняты действительно работой. Есть несколько сменных команд, поэтому они не ездят восьмичасовой рабочий день, у них комфортное время – 40–50 минут, перерыв.

При этом надо понимать, что система постоянно учится, улучшает свои навыки, повышая безопасность и точность вождения с каждым днем. Причем все, что знает одна машина, практически сразу знают все остальные машины.

У нас много таксопарков по стране, и нельзя сказать, что все водители идеально водят. Есть много примеров того, как таксисты попадают в аварии, разбиваются. Одно дело сдать экзамен, а другое – ездить по 15–18 часов в сутки, перерабатывать и уставать. Моя жена попала в такую неприятную ситуацию, когда ехала из Домодедово в Москву с ребенком – водитель за рулем просто засыпал.

ВЗГЛЯД: Как так получилось, что именно Иннополис стал стартовой площадкой для беспилотника «Яндекс»? Вы сами инициировали или из компании к вам пришли с предложением?

Р. Ш.: Мы сами приехали в «Яндекс», рассказали про наш город, что нам очень интересен их проект. Мы все достаточно молодые люди, вышли из IT-сферы, и, конечно, понимаем, насколько важно нашей стране быть на гребне нового движения, когда весь мир начинает испытывать беспилотники. Нам очень важно технологически не отстать, продолжать обучение, испытание, увеличение собственной экспертизы, чтобы в будущем получить стабильное, мощное решение, которым могли бы пользоваться как внутри страны, так и поставлять на экспорт. Для нас важно, что это российский продукт.

Конечно, для нас это еще непривычно. Но, мне кажется, прогресс неумолимо идет вперед, и через 15–20 лет будет скорее нонсенс, когда за рулем сидит человек.

ВЗГЛЯД: То есть вы верите, что это не игрушка, а реальный транспорт будущего, который можно будет масштабировать на более крупные города и даже всю страну?

Р. Ш.: Я абсолютно убежден, что за этим будущее, будет повсеместное использование этого продукта. Причем это перспектива 5–10 лет. Следующий шаг – получение правового статуса, изменение законодательного поля. Как только это будет разрешено, появится толчок к повсеместному внедрению беспилотных такси.