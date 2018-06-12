«КамАЗ» представил в Казани беспилотный электробус

Автоконцерн «КамАЗ» во вторник 12 июня, в День России, представил в Казани прототип беспилотного электробуса «ШАТЛ» (широко адаптивная транспортная логистика), разработанный совместно с Центральным научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом «НАМИ».

Новый беспилотный электробус способен останавливаться на заданных пунктах маршрута для посадки и высадки пассажиров. При этом пассажиры могут выбирать пункт высадки, управлять остановкой по требованию, аварийной остановкой, вызовом помощи, ручным открыванием дверей, а также использовать USB-порт для зарядки электронных устройств, сообщает издание «Вести Камаза».

По словам заместителя гендиректора «КамАЗ» Ирека Гумерова, электробус способен развивать скорость до 110 километров в час, однако во время демонстрации скорость была ограничена десятью километрами в час, поскольку в России пока отсутствует законодательство, регулирующее движение беспилотного транспорта.

Гумеров отметил, что пока беспилотный транспорт в России может использоваться в закрытых территориях: выставочных комплексах, парковых зонах, однако к 2030 году, как ожидается наступит «полный перелом».

В НАМИ уверены, что после 2020 года технологическая платформа, которая лежит в основе нового беспилотного электробуса, станет серийной.

Напомним, в декабре минувшего года в Японии запустили первый беспилотный автобус.

Месяцем ранее на выставке «Россия, устремленная в будущее» президенту России Владимиру Путину был представлен проект беспилотного автомобиля, который планируется ввести в эксплуатацию к 2025 году.