Беспилотник «Яндекс.Такси» доехал от Москвы до Казани

Беспилотный автомобиль «Яндекс.Такси» впервые испытали на трассе: он проехал в автономном режиме от Москвы до Казани.

Беспилотник прошел 789 километров за 11 часов. Почти весь путь (99%) автомобиль ехал на автопилоте, сообщает компания «Яндекс».

Автомобиль сделал несколько остановок, чтобы заправиться. За рулем все время находился опытный пилот-испытатель, который «внимательно следил за дорогой и контролировал поведение автомобиля».

Отмечается, что на части маршрута шел сильный дождь.

Это было первое испытание беспилотного автомобиля «Яндекс.Такси» на трассе. Оно прошло в условиях реального дорожного движения в дневное, вечернее и ночное время.

До этого «Яндекс» показывал, как разрабатываемая технология управляет автомобилем на полигоне и в Москве в снежную погоду. Компания с 2016 года работает над проектом беспилотного автомобиля на основе собственных наработок из области машинного обучения, компьютерного зрения и навигации.

Ранее «КамАЗ» представил в Казани беспилотный электробус.