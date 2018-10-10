Медведев протестировал беспилотник «Яндекса»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев опробовал в Сколково беспилотный автомобиль «Яндекса», который планируют использовать в качестве такси.

Медведев прокатился на беспилотнике после участия в форуме «Открытые инновации» и заседания попечительского совета фонда «Сколково», передает РИА «Новости». Глава «Яндекса» Аркадий Волож сопровождал премьера.

Волож с Медведевым заняли задние пассажирские сиденья, на переднее пассажирское место сел инженер «Яндекса». Беспилотное такси тронулось с места и скрылась за поворотом. Через несколько минут машина вернула премьера и его спутников обратно.

Ранее во вторник «Яндекс» и «Сколково» заключили соглашение, в рамках которого на территории инновационного центра будет запущено беспилотное такси.

В июне беспилотный автомобиль «Яндекс.Такси» впервые испытали на трассе: он проехал в автономном режиме от Москвы до Казани. С конца августа сервис беспилотного такси в тестовом режиме работает в Иннополисе под Казанью.

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