Отказ Бразилии от «Спутника V» не вызвал паники

Бразилия отказалась использовать вакцину от коронавируса «Спутник V» из-за присутствия в ней якобы способного размножаться после прививки аденовируса. Разработчики «Спутника V» сочли реальной причиной отказа политику, ведь на протяжении нескольких месяцев США убеждали Бразилию отказаться от российского препарата. Опасен ли на самом деле используемый в «Спутнике V» аденовирус и зачем он нужен?

Во вторник Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) не разрешило импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам начальника управления медикаментов и биологической продукции Anvisa Густава Мендеса Лимы Сантуса, «одним из критических моментов отказа от вакцины стало присутствие в ней способного размножаться аденовируса».

При этом ранее глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу сообщил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной.

Разработчики «Спутника V» назвали политическими причины отказа бразильского регулятора от разрешения на ввоз российской вакцины от коронавируса. Они также напомнили, что в 2020 году США на протяжении нескольких месяцев пытались убедить Бразилию отказаться от российской вакцины. Любопытно, что на этом фоне Вашингтон объявил о начале поставок вакцины в другие страны.

Тем не менее в Кремле заявили о продолжении контактов с Бразилией по этому вопросу, а также выразили готовность предоставить Бразилии необходимую информацию для разрешения поставок и использования в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Напомним, 31 марта в Бразилии изготовили пилотную партию компонентов «Спутника V». 12 марта Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины. Однако позже Бразильское национальное агентство по санитарному надзору сообщило о приостановке рассмотрения заявки на регистрацию.

Бывший главный санитарный врач, эпидемиолог, депутат Госдумы Геннадий Онищенко не увидел в решении бразильского регулятора политической подоплеки. «Бразильские специалисты обратили внимание на присутствие в вакцине способного размножаться аденовируса. Это для меня аргумент. Мне, как профессионалу, это понятно», – отметил он.

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«Для нашей национальной системы в этом опасности нет, – подчеркнул собеседник. – Мы, и не только мы, используем эту вакцину. Большое количество людей ее получили без последствий. Раз в национальной системе Бразилии это не допускается – это их право. Тут возможен большой диапазон: от придирок до существенных взглядов, которые могут быть нам неизвестны. Пусть стороны продолжат переговоры по этому вопросу».

«Также представителям Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) следует провести консультации с нашими специалистами и дать при необходимости нужные пояснения бразильским коллегам, – считает депутат. – Но если и после этого не будет никаких подвижек – тогда позицию бразильцев можно расценить как придирку».

В то же время глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), политолог Глеб Кузнецов счел аргументацию бразильского регулятора «глупой», а решение – «чисто политическим» и связанным с позиционированием Бразилии в Латинской Америке».

«Если говорить о цифрах применения вакцины «Спутник V» на душу населения, то лучше, чем в России, она используется в Аргентине, – поясняет политолог. – Хоть времена войн между Аргентиной и Бразилией остались в XIX столетии, вечный спор за лидерство в регионе остается по сей день. Ментально отношения между этими странами сейчас напоминают отношения России и Украины. Если что-то активно делают в Аргентине, то бразильцы, скорее всего, будут делать наоборот».

Также эксперт обратил внимание на «особенности российско-бразильских отношений, которых по факту нет». «Президент Жаир Болсонару политически является партнером США и Китая. Торговых связей между Бразилией и Россией мало, а симпатий на государственном уровне вовсе нет. Все это в сумме рождает нынешнюю ситуацию», – считает Кузнецов.

«Я бы тоже не воспринимал слова бразильцев всерьез», – сказал завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев. – Здесь очень много политических моментов. Мы всегда для всего мира были раздражителями. Может на Бразилию надавили США. Это же огромные деньги для того, кто в многомиллионную страну будет поставлять вакцину. Поэтому идет борьба за рынок, это политика и бизнес».

«В вакцине действительно есть аденовирус. Но способен ли он размножаться, я не знаю. Нужно подождать, посмотреть, что скажут другие специалисты, потому что до этого подобных претензий не было, хотя вакцина уже как восемь месяцев применяется», – говорит собеседник и добавляет: аденовирусы – это очень неприятные вирусы, которые могут вызвать тяжелое респираторное заболевание. Но в данном случае должен был использоваться специальный штамм вируса.

На ваш взгляд Какой вакциной от коронавируса вы хотели бы привиться? «Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи

«ЭпиВакКорона» от ГНЦ «Вектор»

«КовиВак» от центра им. М. П. Чумакова РАН

Уже привился

Не планирую прививаться



«В целом аденовирус может вызвать очень тяжелое заболевание респираторного тракта, похожее на грипп. И иногда даже более продолжительное. И вообще, аденовирусов очень много, и лекарств от них никаких нет, и вакцин нет. Но в данном случае, насколько я знаю, брался лабораторный штамм, который использовали в качестве вектора для доставки материала вакцины в клетку», – указал Зверев.

В свою очередь вирусолог Центра имени Гамалеи Минздрава России, профессор Александр Бутенко отметил, что аденовирус, попадая в клетки человека, действительно репродуцируется. «Но благодаря этому идет образование белков, которые и формируют защиту человека от коронавируса, – поясняет вирусолог. – При этом видов аденовируса очень много. Некоторые из них болезнетворны, и они способны вызывать респираторные заболевания, похожие на грипп. Но специально для вакцины «Спутник V» выбраны два варианта аденовируса, не обладающие патогенностью для человека. Поэтому не нужно паники – все продумано, проанализировано и доказано различными испытаниями».

По мнению собеседника, решение бразильских специалистов действительно продиктовано политическими соображениями. «Вакцина «Спутник V» – лучшая из тех, которые уже апробированы. Ею привились уже миллионы людей. С ее помощью не всегда можно обеспечить полную защиту от заболевания, но возможно избежать тяжелых состояний. К примеру, президент Аргентины Альберто Фернандес привился, и у него заболевание прошло в очень легкой форме», – напомнил Бутенко.

Между тем в РФПИ опровергли заявление бразильского регулятора, назвав его данные не соответствующими действительности. Кроме того, решение по «Спутнику V» будет рассмотрено Верховным судом Бразилии уже на этой неделе. «РФПИ с сожалением отмечает многочисленные попытки некоторых стран противодействовать российской вакцине вне своих юрисдикций, в том числе через давление на национальных регуляторов зарубежных государств. РФПИ считает, что только конструктивное взаимодействие всех стран позволит миру преодолеть пандемию новой коронавирусной инфекции», – добавили в пресс-службе.

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