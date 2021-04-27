В РФПИ опровергли заявления бразильского регулятора относительно «Спутника»

Комментарии национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии (Anvisa) по поводу вакцины «Спутник V» не соответствуют действительности, Верховный суд Бразилии рассмотрит решение Anvisa уже на этой неделе, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Несмотря на одобрение министерства науки Бразилии, признавшего вакцину «Спутник V» безопасной и разрешившего ее производство на территории страны, а также заключенное министерством здравоохранения Бразилии соглашение на поставку препарата, Anvisa отложило регистрацию «Спутника V» в стране. При этом в РФПИ подчеркивают, что технические комментарии Anvisa в отношении российской вакцины «Спутник V» не соответствуют действительности. Решение бразильского регулятора в отношении «Спутника V» будет рассмотрено Верховным судом Бразилии уже на этой неделе», – передает заявление фонда РИА «Новости».

В РФПИ предположили, что решение Anvisa может быть мотивировано политическими причинами. «Это подтверждают данные доклада министерства здравоохранения и социальных служб США от 2020 г., где открыто говорится о попытках ведомства надавить на власти Бразилии и заставить их отказаться от закупок российской вакцины», – указали в пресс-службе.

По данным РФПИ, документе говорится, что «офис по международным делам задействовал своего атташе в сфере здравоохранения, чтобы убедить Бразилию отказаться от российской вакцины против коронавируса».

«РФПИ с сожалением отмечает многочисленные попытки некоторых стран противодействовать российской вакцине вне своих юрисдикций, в том числе через давление на национальных регуляторов зарубежных государств. РФПИ считает, что только конструктивное взаимодействие всех стран позволит миру преодолеть пандемию новой коронавирусной инфекции», – добавили в пресс-службе.

Между тем директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что бразильский регулятор не обращался к нему с просьбой посетить лаборатории центра.

«Ко мне как к директору центра Гамалеи бразильский регулятор не обращался, это точно могу сказать. Вот аргентинский регулятор обращался, мы их принимали несколько раз. Никому в доступе мы не отказывали, но есть определенный порядок – такие визиты согласовываются с Минздравом России», – пояснил он.

Напомним, во вторник бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Заседание регулятора продолжалось более четырех часов, на нем были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российской вакцины.

При этом ранее глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу сообщил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной.

Разработчики «Спутника V» назвали политическими причины отказа Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) от разрешения на ввоз российской вакцины от коронавируса.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва готова предоставить Бразилии необходимую информацию для разрешения поставок и использования в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V».