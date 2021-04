В Индии призвали носить маски дома В миннауки Бразилии признали «Спутник V» безопасной вакциной 27 апреля 2021, 00:59

Российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной, сообщил глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу. Одобрение комитетом, в который входят 54 ученых, обязательно в Бразилии для всех препаратов, изготовленных с использованием технологий ГМО. Баррозу отметил, что решение по «Спутнику V» принято единогласно. «Это уже третья вакцина от COVID-19, которую мы проверяем», – приводит его слова РИА «Новости». 31 марта в Бразилии изготовили пилотную партию компонентов «Спутника V». 12 марта Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины. Однако позже Бразильское национальное агентство по санитарному надзору сообщило о приостановке рассмотрения заявки на регистрацию. Также стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от приобретения российской вакцины. Отметим, что агентство все еще не одобрило применение «Спутника V», ссылаясь на отсутствие полного комплекта документов. Бразильская фармакологическая компания Uniao Quimica, представляющая Российский фонд прямых инвестиций, заявила, что агентство действует в интересах производителей других вакцин.

В Турции объявили полный локдаун 26 апреля 2021, 20:12

В Турции с 29 апреля по 17 мая вводится полный локдаун в связи с распространением коронавируса, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. «С 19:00 29 апреля до 05:00 17 мая вводится полный локдаун», – сказал турецкий лидер, передает RT со ссылкой на телеканал NTV. По его словам, будут закрыты все рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД. Он отметил, что междугородные поездки будут осуществляться по обязательному разрешению, а общественный транспорт будет работать с 50-процентной загруженностью. «Все офисы будут закрыты, работать будут только неотложные службы и производства, где процесс не может быть остановлен», – цитирует РИА «Новости» Эрдогана. Напомним, Россия решила приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции. В ЕС собрались пускать после вакцинации одобренной EMA прививкой 26 апреля 2021, 03:30

Все страны Евросоюза будут принимать туристов после проведения вакцинации от коронавируса сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) препаратами, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Совершенно ясно одно: все 27 стран, входящие в ЕС, будут безусловно принимать всех, кто вакцинирован препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств», – приводит ТАСС заявление фон дер Ляйен в интервью The New York Times. Представитель ЕС добавила, что сроки возобновления путешествий пока еще зависят от эпидемиологической ситуации. Фон дер Ляйен не уточнила, какой будет политика Евросоюза в отношении тех путешественников, которые привиты другими вакцинами. В прошлую пятницу глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что для начала поставок в Германию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» препарат должен быть одобрен Европейским агентством лекарственных средств (EMA), а ЕС должен получить возможность осмотреть производство и получить необходимые данные для заключения о вакцине. В марте еврокомиссар Тьерри Бретон выступил с утверждением, что Евросоюзу якобы «абсолютно не нужен» «Спутник V». Позже он заявил, что даже если российскую вакцину разрешат в Европе, «Спутник V» придет слишком поздно. Также еврокомиссар усомнился в том, что в ЕС до конца 2021 года будет доступно необходимое количество доз «Спутник V». Вопреки этому в начале мая инспекторы из ЕС собираются в Россию. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутник V» в ЕС. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Вирусолог: «Коронавирусный шторм» в Индии создает риски для других стран 26 апреля 2021, 14:36

При такой колоссальной заболеваемости коронавирусной инфекцией в Индии риски передачи на другие страны, континенты – очень вероятная и печальная тенденция, сказал газете ВЗГЛЯД вирусолог Центра имени Гамалеи Минздрава России, профессор Александр Бутенко. Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что страну потряс «коронавирусный шторм», комментируя рекордный прирост заразившихся инфекцией. За последние сутки выявлено более 349 тыс. случаев заболевания. Директор индийского Национального центра по контролю заболеваний Суджит Сингх полагает, что данная ситуация вызвана распространением «британского», «южноафриканского» и «бразильского» штаммов вируса. «Во-первых, если разделить эти 350 тыс. заболевших в день на население Индии (1,3 млрд человек), то можно будет высчитать в процентном соотношении, сколько это. Возможно, картина не такая уж и ужасная. Кроме того, молекулярные генетики, которые занимаются изучением новых штаммов коронавируса, считают, что не настолько велики отличия в геномах вирусов, что они не влияют на скорость распространения. Такую точку зрения в том числе пытались высказать в Англии. И потом, не доказано влияние новых штаммов на тяжесть болезни, поэтому я бы не стал говорить, что это из-за них такая ситуация в Индии», – говорит Бутенко. Он объясняет, что в стране очень большая плотность населения, люди друг с другом общаются, а дистанция, скорее всего, не соблюдается. Кроме того, он усомнился в соблюдении и других мер против коронавируса гражданами страны (соблюдение масочно-перчаточного режима, самоизоляции, гигиены). При этом в Индии достаточно хороший темп вакцинации, поскольку страна имеет и собственное производство, и закупается иностранными вакцинами. Но соблюдения лишь одной из мер предосторожности недостаточно. «И, конечно, при такой колоссальной заболеваемости риски передачи на другие, страны, континенты – очень вероятная и печальная тенденция. Поэтому нужно прекращать всякие контакты с такими странами, как Индия или Бразилия (находится на втором месте по заболеваемости COVID-19 в мире)», – считает вирусолог. Хорошим примером влияния эпидемиологических мер показал Китай, который уже давно держит под относительным контролем ситуацию с вирусом, рассказывает собеседник. Поэтому те страны, в которых соблюдаются противоэпидемические меры, запрещен туризм с Индией, а бизнес-встречи сильно ограничены, имеют наименьшую вероятность перехода масштабов заболевания. «Китаю, конечно, уже удается даже экономику понемногу восстанавливать, разрешают передвижение. У нас в России тактика санитарно-эпидемиологической защиты населения временами ослабевает. Но, по заключению Роспотребнадзора, мы все-таки выходим на плато по заболеваемости, то есть нет ни резкого увеличения, ни снижения. В общем, это хороший показатель. А благополучия уже можно достичь за счет приобретенного иммунитета», – рассуждает Бутенко, добавив, что на данный момент Россия находится в относительной безопасности по отношению к Индии, поскольку более-менее контролирует ситуацию с коронавирусом. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что стремительный рост заболеваемости COVID-19 в Индии вызывает беспокойство, поэтому в ближайшие дни могут состояться оперативные контакты между Москвой и Нью-Дели. Кипр разрешил въезд привитым «Спутником V» россиянам с 10 мая 26 апреля 2021, 16:08

Голикова рассказала о действии COVID-ограничений в майские праздники 26 апреля 2021, 17:56

Еврокомиссия подала в суд на AstraZeneca 26 апреля 2021, 15:14

Работавшие на предприятии «Северстали» итальянцы привились «Спутником V» 26 апреля 2021, 18:04

Мурашко заявил о близкой победе над коронавирусом в пяти регионах России 26 апреля 2021, 11:41

Россия может помочь Индии в борьбе с COVID-19 26 апреля 2021, 08:33

Гинцбург заявил о возможности увеличить интервал между введением компонентов «Спутника V» 26 апреля 2021, 14:27

Меркель объяснила зависимость объемов закупок «Спутника V» от скорости одобрения в ЕС 26 апреля 2021, 21:05

В России выявили 8,8 тыс. новых случаев коронавируса 26 апреля 2021, 11:14

В Кремле допустили оперативные контакты руководства с Индией в связи с коронавирусом 26 апреля 2021, 13:37

Первый компонент вакцины от COVID получили почти 12 млн россиян 26 апреля 2021, 16:57

Роспотребнадзор не выявил «индийский» штамм COVID-19 в России 26 апреля 2021, 15:02

Случаев заболевания новым штаммом коронавируса B.1.618., впервые обнаруженного в Индии, в России пока не выявлено, сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. «По результатам мониторинга за генетической изменчивостью коронавируса SARS-CoV-2 в России, проводимого лабораториями институтов Роспотребнадзора, вышеуказанного варианта патогена в России пока не было выявлено», – передает слова Хафизова РИА «Новости». Как уточнил специалист, новый штамма COVID-19 имеет так называемую «двойную» мутацию в гене S-белка: мутация L452R увеличивает вероятность заболевания вирусом и снижает эффективность антител, вариант E484Q также способен вызвать снижение эффективности нейтрализации антителами. Новый штамм обострил ситуацию с распространением коронавируса в Индии, которая по масштабам последствий заболевания COVID находится на втором месте после Бразилии, отметил Хафизов. Также эпидемилог заверил, что все применяемые в России вакцины против коронавируса эффективны в отношении новых штаммов COVID-19. В прошлую среду индийские ученые выявили в восточном штате Западная Бенгалия новый штамм коронавируса B.1.618. По словам индийского профессора эпидемиологии Мадхукара Паи, этот новый штамм коронавируса является штаммом с тройной мутацией и может быстрее распространяться. Новый штамм B.1.618 является второй линией коронавируса, которая была выявлена в Индии, первой была B.1.617, также известная как вариант коронавируса с двойной мутацией. Накануне премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о потрясшем страну «коронавирусном шторме». В минувшую пятницу Россия предложила Индии начать поставки противовирусного препарата ремдесивир. Кроме того, 12 апреля Индия одобрила заявку на экстренное использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». По словам гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, к лету 2022 года ежемесячный объем выпуска «Спутника V» в Индии может превысить 50 млн доз.