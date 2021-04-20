Россияне стали меньше бояться коронавируса Гинцбург назвал число вакцинированных «Спутником V» россиян Аргентина начала производство «Спутника V» 20 апреля 2021, 20:01 Текст: Ксения Панькова

Производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V» началось в Аргентине, произведенный в стране препарат может быть экспортирован в другие страны Центральной и Латинской Америки, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). «РФПИ и фармацевтическая компания Laboratorios Richmond SACIF объявляют о производстве первой партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Аргентине. Аргентина стала первой страной Латинской Америки, в которой начато производство вакцины «Спутник V», – приводит РИА «Новости» сообщение. Отмечается, что произведенная партия будет доставлена в НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи для контроля качества препарата. По данным РФПИ, полномасштабное производство «Спутник V» в Аргентине начнется в июне. «Вакцина, произведенная в Аргентине, в дальнейшем может быть экспортирована в другие страны Центральной и Латинской Америки», - уточнили в фонде. Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил: «Мы очень рады возможности производить вакцину «Спутник V» в Аргентине, с помощью которой мы уже защищаем наше население с превосходными результатами. Это будет большая возможность для того, чтобы продвинуться в борьбе с пандемией не только в Аргентине, но и в Латинской Америке». В свою очередь глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что Аргентина первой в Латинской Америке одобрила применение вакцины «Спутник V» и стала вакцинировать население российским препаратом. «Сегодня мы рады объявить о том, что Аргентина также стала первым государством региона, где начато производство «Спутник V» благодаря партнерству между РФПИ и Laboratorios Richmond. «Спутник V» одобрен более чем в 10 странах Латинской и Центральной Америки, и производство в Аргентине позволит осуществить поставки другим нашим партнерам», – подчеркнул он. В декабре 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавируса. После этого Минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины. Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в Аргентину 24 декабря 2020 года. В феврале Фернандес в ходе разговора с Владимиром Путиным высоко оценил вакцину «Спутник V» и попросил обеспечить российским препаратом всю Латинскую Америку.

Немцы начали приезжать в Россию для вакцинации «Спутником V» 20 апреля 2021, 08:32

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Жители Германии, правительство которой пока не одобрило применение препарата от коронавируса «Спутник V», отправляются вакцинироваться в Россию, пишет издание Der Spiegel. Так, в минувшие выходные на прививку в Москву из Германии прилетели несколько десятков человек. «Вакцинная» поездка была организована одной из норвежских туристических фирм. Стоимость путешествия с учетом авиабилетов, отеля, трансфера, сопровождения гида и визовой поддержки составила 1999 евро. Еще 300 евро необходимо доплатить за прививку «Спутником V», передает РИА «Новости». В отеле прибывших иностранцев осмотрел врач, после чего они получили первый компонент вакцины. Многие из «медицинских» туристов в перерыве между этапами прививок решили не возвращаться на Родину, а остались в России. Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций и представители правительства Германии начали обсуждать вопрос соглашения о покупке «Спутник V». В то же время еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что вряд ли в ЕС до конца 2021 года будет доступно необходимое количество доз российской вакцины «Спутник V» от коронавируса. В то же время инспекторы ЕС отправятся в Россию для оценки препарата в начале мая. Собянин сообщил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве 20 апреля 2021, 17:20 Текст: Алексей Дегтярев

В Москве начала ухудшаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции, заявил мэр города Сергей Собянин. «Действительно, последние две-три недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала ухудшаться», – заявил Собянин в своем блоге. По его словам, ухудшение эпидемиологической обстановки в городе обеспокоило бизнес, в Торгово-промышленной палате столицы предложили реализовать программу стимулирования вакцинации пожилых людей, которым вирус угрожает больше всего. «Москвичи в возрасте 60+, сделавшие прививку, могли бы получать дополнительные скидки в магазинах, аптеках и других предприятиях потребительского рынка, которые присоединятся к этой программе», – указал градоначальник. Он предложил расширить программу, сделавшие прививку пожилые люди могли бы получать целевую поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса. «Средства на финансирование программы можно было бы собрать за счет пожертвований со стороны актива Московской торгово-промышленной палаты и другого социально ответственного бизнеса», – пояснил Собянин. По его словам, московские власти готовы обеспечить всю необходимую организационную поддержку с использованием инфраструктуры, созданной в прошлом году. Ранее сообщалось, что москвичи, которые испытывают трудности в самостоятельном передвижении, смогут привиться от коронавируса на дому. В конце марта Собянин отмечал, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, но стало больше заболеваний и госпитализаций среди пожилых людей. Специалисты рассказали, как иностранцам в России привиться от COVID-19 19 апреля 2021, 20:35

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Находящиеся в Москве иностранцы могут пройти вакцинацию от коронавируса в частных клиниках. Причем, в некоторых случаях эта процедура будет бесплатной, но желающим придется занять место в очереди, которая уже растянулась до конца весны, рассказали газете ВЗГЛЯД специалисты столичных медцентров. В конце февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на пленарном заседании Госдумы, заявила, что проживающих в России или оставшихся в стране из-за пандемии иностранцев пока от коронавируса прививать не будут, поскольку в приоритете находятся граждане страны. Но в настоящее время граждане других государств могут сделать прививку от коронавируса в частных клиниках. Для того, чтобы пройти иностранцу вакцинацию бесплатно, необходимо записаться и прийти в назначенный день в один из офисов Райффайзенбанка на Смоленском бульваре. Но запись очень плотная, желающих много и в ближайшее время попасть на прививку возможно только в конце мая, рассказали по телефону в кол-центре. При себе пациент должен иметь паспорт своей страны, а также временную регистрацию в Москве. Сама вакцинация осуществляется российским препаратом ГамКовидВак (Спутник V). Примечательно, что оператором программы вакцинации выступает лечебно-диагностическая Сеть Клиник «ОРИС», которая в собственных филиалах также предоставляют услугу вакцинации иностранцам. Но там до лета ждать не нужно. При себе, по словам представителя клиники, гражданину другой страны нужно иметь только паспорт. Цена за данную процедуру составит 2 200 рублей, куда будет включен и первый, и второй этап вакцинации. Перед прививкой пройдет консультация с терапевтом. Сеть клиник «МЕDСИ» предлагает иностранцам два варианта прохождения вакцинации: комплексно, либо двумя отдельными этапами. В комплекс входит два осмотра терапевтом, экспресс-диагностика на коронавирус (мазок из ротоглотки), онлайн-консультации через приложение клиники, где можно пообщаться со специалистом при возникновении каких-либо симптомов или необычного самочувствия в период вакцинации, и два этапа введения препарата. Стоимость данной процедуры в клинико-диагностический центре на Белорусской составит 9 900 рублей, а если выбрать клинику стандарт-класса – 6 900. Если пациент решит пройти вакцинацию и платить отдельно за прохождения каждого этапа прививки, то каждый этап по стоимости составит 1 850 рублей. «Для того, чтобы иностранному гражданину пройти вакцинацию в наших клиниках, ему необходимо при себе иметь следующие документы: это либо вид на жительство с регистрацией в городе Москва, либо разрешение на временное пребывание, либо штамп в паспорте о регистрации МИД в городе Москва. Прививаем только при наличии этих документов», – говорит сотрудник клиники. Сразу же после первого этапа пациенту выдается сертификат о прохождении вакцинации российским препаратом Спутник V, причем также возможно запросить его на английском языке. Сеть медицинских центров MedSwiss предлагает сделать прививку от COVID-19 как гражданам России, так и других стран. Причем никаких ограничений в этом плане нет, а с собой иностранцу нужно иметь всего лишь паспорт. Сама вакцинация, как заверили в кол-центре, абсолютно бесплатная. «Вакцинация бесплатная, проводится в два этапа, но стоимость каждого этапа – 2 500 рублей. В нее входит процедура вакцинации терапевтом, а также врач связывается на следующий день с пациентом, чтобы уточнить состояние здоровья. Делаем прививку Спутником V, у нас только одна вакцина», – рассказывают в клинике. В многопрофильном медицинском центре «GMS Clinic» тоже предлагают бесплатную вакцинацию всем иностранцам и россиянам, направляясь на которую не требуется ничего, кроме паспорта. Тем не менее, за два приема у терапевта, который введет препарат Спутник V, попросят 15 тыс. рублей. Ближайшая запись для иностранного гражданина есть на даты, начиная с 26 апреля. Ранее официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер предупредил что у граждан Евросоюза, которые планируют приехать в Россию, чтобы провакцинироваться от коронавирусной инфекции, могут возникнуть проблемы с будущими сертификатами прививки в ЕС, поскольку он будет основан только на вакцинах, утвержденных Европейским агентством лекарственных средств. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ВОЗ: Смертность от COVID в мире растет пятую неделю подряд 19 апреля 2021, 21:02 Текст: Абдулла Шакиров

Рост смертности от новой коронавирусной инфекции в мире продолжается пятую неделю подряд, заболеваемости – восьмую, за прошедшую неделю COVID-19 заболели более 5,2 млн человек, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус. «Число случаев COVID-19 растет восьмую неделю подряд, поступили сообщения о 5,2 млн случаев. Смертность растет пятую неделю подряд, на настоящий момент в ВОЗ пришли сообщения о более чем 3 млн умерших», – передает ТАСС слова главы ВОЗ. Всего с начала пандемии в мире коронавирусом заболел 141 млн человек. В России на сегодняшний день COVID-19 был выявлен у 4 млн 650 тыс. человек, из них умерли 104 тыс. Тем временем эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутника V» достигла 97,6%. Еврокомиссар оценил вероятную доступность «Спутника V» в ЕС в 2021 году 20 апреля 2021, 01:24 Текст: Антон Антонов

Вряд ли в ЕС до конца 2021 года будет доступно необходимое количество доз российской вакцины «Спутник V» от коронавируса, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Он заявил, что сперва следует дождаться «апробации европейским агентством, которое является независимой организацией». Европейское агентство лекарственных средств «должно изучить российское досье в ближайшие недели». Бретон утверждает, что в этом досье «по-прежнему не хватает данных», так что «процесс оценки может занять больше времени». Далее потребуются «производственные мощности». Как сообщил еврокомиссар, Москва «ищет индустриальных партнеров в Европе», но те «сейчас задействованы в производстве уже одобренных вакцин», передает ТАСС со ссылкой на Figaro. Он сказал, что «к середине июля в Европе планируется вакцинировать 70% взрослого населения». В деле вакцинации ЕС «хочет отдать приоритет европейцам, выполняя одновременно нашу миссию солидарности, снабжая вакцинами остальной мир». Напомним, инспекторы сообщества отправятся в Россию для оценки препарата в начале мая. Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». Также он сказал, что даже если российскую вакцину против коронавируса разрешат в Европе, «Спутник V» придет слишком поздно. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В посольстве Египта рассказали о скором возобновлении авиасообщения с Россией 20 апреля 2021, 16:19 Текст: Елизавета Булкина

Чартерное авиасообщение между Россией и египетскими курортами Шарм-эш-Шейха и Хургады вскоре возобновится, однако точной даты пока нет, заявил советник по СМИ египетской дипмиссии Ахмед Абдель Моэз. «В ближайшее время, но конкретной даты еще нет», – передает его слова РИА «Новости».



Ранее замглавы МИД Михаил Богданов заявил, что Москва рассчитывает, что чартеры на египетские курорты – в Хургаду и Шарм-эш-Шейх – будут открыты в ближайшее время. В оперштабе по борьбе с коронавирусом заявили, что решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта пока не принято, в случае принятия такого решения о нем сообщат дополнительно. Названо средство от коронавируса при ослабленном иммунитете 20 апреля 2021, 08:40 Текст: Евгения Шестак

Снижение иммунитета имеет ряд характерных симптомов и тем, кто испытывает их, необходимо привиться от коронавируса, чтобы избежать осложнений болезни, рассказала иммунолог-аллерголог Гульмира Багдасарян. По ее словам, ключевыми признаками ослабленного иммунитета являются слабость, склонность к простудам, медленное заживление ран и царапин, беспричинные повышения температуры, а также частые обострения хронических заболеваний, передает радио Sputnik. Помимо этого, врач порекомендовала таким пациентам срочно вакцинироваться от COVID-19, поскольку у них гораздо меньше механизмов, которые защищают от неожиданной инфекции, и они подхватывают болезнь быстрее, чем здоровые люди. «Поэтому пациент должен вакцинироваться, чтобы в следующий раз организм был подготовлен. Тем более у больных с ослабленной иммунной системой инфекция протекает тяжелее, и лучше ее не допустить», – сказала Багдасарян. Также она отметила, что людей, которые собираются сделать прививку, обязательно осматривает терапевт, который определяет, можно или нельзя вводить вакцину. В любом случае, вакцинироваться можно только тогда, когда инфекция или хроническое заболевание находятся в стадии ремиссии. Это же касается и аллергии. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, у кого чаще бывают осложнения после COVID. В России выявили 8,2 тыс. новых случаев коронавируса 20 апреля 2021, 11:25

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявили 8164 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8164 новых случая коронавируса в 83 регионах, из них 12,6% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1996, Санкт-Петербурге – 687, Московской области – 562. Всего в стране выявлено 4 718 854 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 343 229 человек, из них 9631 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 379 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 106 307 человек. Накануне, 19 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8589. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 425. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф. Путин заявил о неэффективности борьбы с COVID в одиночку 20 апреля 2021, 10:01 Текст: Наталья Ануфриева

Пандемия коронавируса показала, что ни одно государство не может эффективно обеспечить эпидемическую безопасность без сотрудничества с другими странами, говорится в приветствии президента Владимира Путина участникам и организаторам международной конференции «Эпидемиологическое благополучие». Текст приветствия опубликован на сайте Кремля. «Проблемы, которым посвящена конференция, имеют особое значение для всего человечества и, несомненно, требуют объединения усилий врачей и ученых разных стран. Столь широко распространившаяся пандемия коронавирусной инфекции наглядно подтверждает, что ни одно даже самое развитое государство не в состоянии эффективно обеспечить эпидемическую безопасность в одиночку, без взаимодействия с зарубежными партнерами», – подчеркнул Путин. Он отметил, что российскими медиками накоплен уникальный опыт в борьбе с коронавирусом и многими другими опасными заболеваниями, включая грипп, чуму, ВИЧ, корь, лихорадку Эбола. «Наши специалисты активно делятся с иностранными коллегами своими знаниями, открытиями, технологическими и практическими наработками и готовы расширять подобное сотрудничество и впредь», – добавил президент. Глава государства выразил уверенность, что результаты работы участников конференции получат практическое применение и послужат защите здоровья людей во всем мире. Конференция «Эпидемиологическое благополучие» состоится 20-21 апреля в Центре международной торговли. Ее организатором выступает Роспотребнадзор при поддержке МИД и Минфина, в сотрудничестве с ЮНЭЙДС. Напомним, в марте Владимир Путин также призывал объединить усилия стран в борьбе с пандемией. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ВОЗ заявила, что некоторые мутации COVID невосприимчивы к вакцинам 20 апреля 2021, 14:26 Текст: Ксения Панькова

Некоторые из мутаций COVID-19 могут быть значительными и не поддаваться вакцинам от коронавируса, заявили в офисе ВОЗ в России. По данным оценки Европейского бюро ВОЗ, научные данные свидетельствуют о том, что некоторые из этих мутаций могут быть значительными и вызывать уклонения от действия вакцин, передает РИА «Новости». В организации добавили, что во всех странах необходимо снизить передачу вируса, «поскольку она сама по себе не будет уменьшаться без применения активных мер». «В большинстве стран сохраняется очень высокий уровень передачи инфекции на местном уровне. Европейское бюро ВОЗ получает отчеты о том, что варианты вируса, вызывающие озабоченность, продолжают распространяться по Европе, и мы продолжаем узнавать и собирать данные об их возможном воздействии», – заявили в ВОЗ. Как отметили в организации, хотя текущие данные свидетельствуют о том, что некоторые варианты распространяются быстрее, нельзя забывать, что сам по себе коронавирус уже является серьезным заболеванием, и необходимо применять все необходимые меры для контроля его распространения. Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что для создания вакцины от новых мутаций коронавируса нужно не более двух месяцев. Европейский регулятор подтвердил связь тромбоза с вакциной Johnson&Johnson 20 апреля 2021, 18:42 Текст: Абдулла Шакиров

Тромбообразование действительно может быть спровоцировано вакциной от коронавируса компании Janssen – подразделения американской корпорации Johnson&Johnson, заявило Европейское агентство лекарственных средств (EMA). «Комитет агентства по оценке фармаконадзорных рисков пришел к выводу, что предупреждение о необычных тромбах должно быть добавлено к информации о продукте для вакцины от COVID-19 Janssen», – передает ТАСС заявление европейского регулятора. В EMA не стали выделять специфические риски от использования вакцины. При этом в агентстве подчеркнули, что преимущества препарата превышают риски от его применения. Глава одного из исследовательских центров Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) Минздрава США Питер Маркс сообщал, что причиной образования тромбов после вакцинации препаратом Johnson&Johnson может являться редкий иммунный ответ, который приводит к активации тромбоцитов. Ранее в США закрыли два центра вакцинации препаратом компании Johnson&Johnson из-за выявления побочной реакции. При этом Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) изначально якобы не нашло прямой связи между использованием вакцины Johnson&Johnson и образованием тромбов. В оперштабе заявили об отсутствии решения по перелетам в Египет 20 апреля 2021, 14:41 Текст: Евгения Шестак

Решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта пока не принято, в случае принятия такого решения о нем сообщат дополнительно, заявили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. «В настоящий момент оперативным штабом не принято решение о возобновлении авиасообщения с курортами Египта. Если такое решение будет принято – о нем будет сообщено дополнительно», – отметили в штабе, передает РИА «Новости». Ранее замглавы МИД Михаил Богданов заявил, что Москва рассчитывает, что чартеры на египетские курорты – в Хургаду и Шарм-эш-Шейх – будут открыты в ближайшее время. Напомним, 11 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что полеты чартерных рейсов из России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду могут возобновить в ближайшее время. Ученый назвал условие для сдерживания британского штамма COVID-19 в России 20 апреля 2021, 18:01 Текст: Абдулла Шакиров

Сдерживание британского штамма коронавируса требует выработки порядка 80% коллективного иммунитета, рассказал ученый-вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев в эфире телеканала «Россия 24». «[Британский штамм] более заразный, и для того чтобы сдерживать его, нужно уже не 60-70%, а, скажем, порядка 80% коллективного иммунитета», – передает слова ученого ТАСС. По словам Лукашева, многие регионы России уже почти достигли коллективного иммунитета. Он отметил, что пока ситуация с распространением коронавируса в стране стабильная, гражданам необходимо вакцинироваться. Напомним, британский штамм COVID-19 был выявлен в сентябре 2020 года. В России было выявлено менее 200 случаев заболевания этой формой коронавируса. В начале марта вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что необходимый для снятия ограничений уровень коллективного иммунитета – 60%. Он может выработаться в стране к августу. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о формировании двух «российских» штаммов коронавируса. Авиакомпаниям выплатят компенсацию за ограничение полетов в Турцию 20 апреля 2021, 15:48 Текст: Алексей Дегтярев

Российские авиакомпании могут рассчитывать на компенсацию недополученных доходов за ограничение полетов в Турцию, сообщили в пресс-службе Минтранса. «Минтранс России готовит обоснование необходимости компенсаций авиакомпаниям недополученных доходов за полеты в Турцию в период с 15 апреля по 1 июня. Также готовится соответствующий проект постановления правительства», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Ранее сообщалось, что с 15 по 18 апреля авиакомпании вернули из Турции в Россию 39,4 тыс. россиян, для их перевозки потребовалось 179 рейсов. Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение приостановить авиасообщение с Турцией и Танзанией. Российским туроператорам на фоне приостановки авиасообщения с Турцией рекомендовали временно прекратить продажу туров до 1 июня, российские туристы смогут вернуться домой чартерами. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% заразившихся коронавирусом россиян, возвращающихся из-за границы, приезжают из Турции. Россияне стали меньше бояться коронавируса 20 апреля 2021, 18:47 Текст: Алексей Дегтярев

Жители России начали воспринимать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции как подходящую к завершению, боязнь подхватить заболевание снизилась вдвое, заявил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. «Крайне противоречивое состояние нашего общества. Cегодня преобладающим является ощущение оптимизма, а с другой стороны – ощущение нестабильности. Порядка 60% декларируют как ощущение нестабильности, так и оптимизма. О чем это говорит? С одной стороны – о конфликтности ситуации, с другой стороны, определяет то состояние, в котором общество и находится, как мы переживаем пандемию. Мы можем говорить о том, что ситуация пандемии в массовом сознании в оценках россиян завершается», – цитирует Мамонова РИА «Новости». По его данным, на текущий момент 27% опрошенных отметили, что вероятность инфицирования коронавирусом скорее маловероятна, противоположное мнение разделяют всего 11% респондентов. Россияне, по словам Мамонова, не просто «смирились, а пережили» этот период. В конце 2020 года ситуация была обратная. «Сегодня мы отчетливо фиксируем смену повестки общественных настроений. Если еще два-три месяца назад тема ковида преобладала, сейчас ключевые темы, которые выходят на первый план, – это темы, различные аспекты социально-экономические в стране... Показательны ответы на вопросы – чего люди опасаются? Опасаются потери работы, дохода (52%), болезни родственников или заражения коронавирусом опасаются 36%. Если до января россияне приоритетно опасались ковида, то начиная с января приоритетно опасаются работы и дохода», – указал он. В опросе «ВЦИОМ-Спутник» участвовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет, метод опроса – телефонное интервью. Предельная погрешность не превышает 2,5%. Ранее во ВЦИОМ сообщили, что больше половины россиян планируют провести майские праздники дома, 34% намерены поехать на дачи.