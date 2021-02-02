Президент Аргентины попросил Россию обеспечить снабжение Латинской Америки «Спутником V»

Третья волна COVID-19 если и наступит, то не этой весной, а только осенью 2021 года, заявил газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн, комментируя предупреждение коллеги о том, что из-за отсутствия коллективного иммунитета заболеваемость коронавирусом может снова вырасти.

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев сообщил, что из-за отсутствия коллективного иммунитета, весной этого года снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией может смениться на ее рост. При этом он надеется, что благодаря вакцинации, третьей волны можно будет избежать.

«Сейчас эпидемия начинает снижаться. Это довольно отчетливо заметно с 27 декабря – все время идет не очень быстрый, но постоянный спад эпидемии. В ближайшее время также будет увеличиваться вакцинация. Пока в январе это не очень заметно было, но к весне количество привитых существенно возрастет. Так что даже если третья волна будет, то она будет, скорее всего, отсрочена к осени, а весной мы получим довольно мирное время», – считает Альштейн.

Он также отмечает, что если вакцинация будет нарастать должным образом, то Россия достигнет коллективного иммунитета и никакой третьей волны коронавируса вовсе не будет.

«Вообще, достичь большого коллективного иммунитета очень сложно, поэтому если будут какие-то издержки и промахи в этом деле, что практически неизбежно, то и небольшое повышение заболеваемости будет. Тем более, что осенью все это обостряется, поэтому не исключено, что именно тогда и стоит ждать третью волну. Но вряд ли она будет значительной», – говорит собеседник.

Вирусолог обращает внимание, что даже на кривой (график ежедневной заболеваемости) мировой пандемии COVID-19 с начала текущего года замечен небольшой спад, хотя она непрерывно нарастала с января 2020 года.

«Он небольшой, но вполне очевидный. Пандемия сейчас потеряла тенденцию к нарастанию, что является хорошим признаком. Особенно учитывая то, что у нас появились вакцины. Не исключено, что нам вообще удастся избежать третьей волны», – подытожил Альштейн.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России наблюдается тренд на снижение заболеваемости коронавирусом, что можно заметить по осенним показателям.