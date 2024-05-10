Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.6 комментариев
Россия решила поддержать резолюцию ГА ООН с рекомендацией принять Палестину
Россия собирается поддержать проект резолюции в Генеральной Ассамблее (ГА) ООН с рекомендацией к Совету Безопасности вновь рассмотреть принятие Палестины в качестве члена организации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Он также отметил, что Россия призывает всех, кому не безразлична их судьба и борьба за свои права, поступить так же, передает ТАСС.
Отмечается, что ГА ООН приняла проект резолюции с рекомендацией к Совету Безопасности СБ вновь рассмотреть вопрос принятия Палестины в качестве полноправного члена всемирной организации.
За резолюцию проголосовали 143 государства, девять стран, в том числе Аргентина, Венгрия, Израиль, США и Чехия, проголосовали против, 25 воздержались.
Ранее сообщалось, что Китай поддерживает полноправное членство Палестины в ООН.