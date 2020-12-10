Аргентина подписала контракт на закупку «Спутник V»

Аргентинский лидер Альберто Фернандес заявил, что Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавирусной инфекции.

«Мы информируем вас, что вчера мы подписали контракт, который гарантирует поставку российских вакцин Аргентине», – заявил Фернандес, передает ТАСС.

По его словам, Аргентина намерена получить до конца 2020 года вакцину «Спутник V» для 300 тыс. человек. В январе – феврале аргентинские власти планируют привить 10 млн жителей, добавил глава государства, передает РИА «Новости».

Кроме того, Фернандес заявил, что намерен первым в стране привиться российской вакциной, поскольку у него нет сомнений в препарате.

В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Кроме того, скоро будет зарегистрирована третья вакцина – от Центра имени Чумакова РАН. Все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными. В настоящее время Россия разрабатывает еще не менее десяти вакцин от коронавируса.