Озвучено название первой зарегистрированной вакцины от коронавируса

Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

«Спутник-1» активизировал космические исследования во всем мире. Новая российская вакцина от COVID-19 создала так называемый «момент Спутника» для мирового сообщества. Благодаря этому сравнению вакцина получила название Спутник V», – передает РИА «Новости» объяснение названия.

Российская вакцина на основе аденовирусного вектора была зарегистрирована министерством здравоохранения России 11 августа и стала первой зарегистрированной вакциной от нового коронавируса SARS-COV-2 на рынке.

Напомним, ранее во вторник президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД