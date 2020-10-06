Центр Чумакова начал клинические испытания вакцины от коронавируса

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова РАН начал в Новосибирске клинические испытания собственной вакцины против новой коронавирусной инфекции, сообщил гендиректор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

«Мы 6 октября начали клинические испытания нашей вакцины в Новосибирске. Рассчитываем закончить первую и вторую фазы испытаний в ноябре, и, если все будет успешно, перейдем к третьей фазе. Наша вакцина цельновирионная инактивированная. Стоит отметить, что подавляющее большинство вакцин в мире именно цельновирионные, это на сегодняшний день наиболее отработанный подход. Такие вакцины обладают низкой белковой нагрузкой, то есть вакцины даются в очень щадящей дозе для испытуемых. И количество потенциальных осложнений поэтому минимально. Наш институт по технологии создания цельновирионных вакцин работает уже более 50 лет», – передает ТАСС слова Ишмухаметова.

В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).

Напомним, 22 сентября Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований вакцины против новой коронавирусной инфекции, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук.

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