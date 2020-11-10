Путин назвал эффективными все российские вакцины от коронавируса

Все зарегистрированные российские вакцины от коронавирусной инфекции эффективны и безопасны, заявил президент Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

«В России есть уже две зарегистрированные вакцины. И причем исследования показали, уже показали и подтвердили, что, во-первых, эти вакцины безопасны, нет никаких серьезных последствий после их применения и, во-вторых, они все эффективны», – цитирует РИА «Новости» Путина.

По его словам, люди, которые прошли вакцинацию, не болеют повторно или имеют «симптомы в самом легком виде». Путин напомнил, что скоро ожидается регистрация третьей вакцины.

Глава государства подчеркнул, что вакцина от коронавируса должна быть доступна всем. Путин добавил, что Россия готова к сотрудничеству со всеми странами по вакцинам от коронавируса.

«Готовы к сотрудничеству и... предлагаем не политизировать все эти процессы, исходить из того, что людям на всей планете сегодня... такие препараты нужны. Мы готовы работать со всеми странами мира. И, конечно, с нашими партнерами, в рамках ШОС», – сказал он, отметив необходимость развернуть массовое производство вакцины.

Напомним, в августе президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук.

На прошлой неделе Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направил во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) заявки на ускоренную процедуру регистрации и преквалификацию «Спутника V».