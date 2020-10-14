Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса

Новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса, заявил президент Владимир Путин, открывая совещание с членами правительства.

«Начать бы я хотел с другого, с приятной информации о том, что новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину от коронавируса», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Глава государства уточнил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина от COVID-19 Центра имени Чумакова Российской академии наук, передает ТАСС.

Со своей стороны вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что вакцина «Вектора» от коронавируса подтвердила свою безопасность и в ближайшее время будут произведены первые 60 тыс. доз, передает РИА «Новости».

«Вакцина характеризуется отсутствием реактогенности и достаточно высоким уровнем безопасности. Первые партии вакцины в объеме 60 тыс. доз будут произведены в ближайшее время. И «Вектор» приступит к пострегистрационным клиническим исследованиям в различных регионах России с участием 40 тыс. добровольцев», – рассказала Голикова.

Кроме того, «Вектор» планирует провести клиническое исследование среди 150 лиц старше 60 лет.

Также Голикова сообщила, что цены на препараты от коронавируса в ближайшее время будут пересмотрены, а сами медикаменты будут внесены в список жизненно важных. По ее словам, ситуация с коронавирусом в России управляемая и не требует введения дополнительных ограничений.

Ранее сообщалось, что специалисты новосибирского центра «Вектор» оценивают эффективность зарегистрированных в России противовирусных препаратов и новых соединений для использования в лечении коронавируса. Более 15 соединений из 500 исследованных показали действенность.

11 августа Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Ожидается, что в гражданский оборот российская вакцина поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.