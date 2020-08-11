Названа дата поступления вакцины от коронавируса в гражданский оборот

Российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года, следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава.

В реестре указывается, что «срок введения в гражданский оборот – 01.01.2021», передает РИА «Новости».

Производителями значатся АО «Биннофарм» и центр имени Гамалеи. Вакцина представляет из себя раствор для инъекций, передает ТАСС.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцина начнет производиться на двух площадках – центром Гамалеи и компанией «Биннофарм».

«Одновременно при содействии Минпромторга, проектного офиса Сбербанка идет отработка технических регламентов для масштабирования производства на площадках ряда отечественных представителей, таковые в нашей стране есть», – добавил он.

Кроме того, РФПИ инвестирует в производство и продвижение вакцины за рубежом, «интерес к ней уже проявляют сегодня ряд стран».

В свою очередь вице-премьер России Татьяна Голикова выразила надежду, что уже в сентябре вакциной от коронавируса будут привиты медработники.

Мурашко отметил, что вакцина будет и дальше проходить клинические испытания с участием тысяч человек.

«Для оперативного наблюдения за состоянием здоровья вакцинированных и контроля эффективности и безопасности Минздрав России создает единый цифровой контур, позволяющий отслеживать безопасность и качество препарата на всех этапах жизненного цикла», – отметил он.

Ранее президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. При этом одна из дочерей российского лидера уже сделала прививку от коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД писала, как России удалось в рекордные сроки создать вакцину от COVID-19.

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