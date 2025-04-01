Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...2 комментария
Путин уравнял зарплаты губернаторов и вице-премьеров
Президент России Владимир Путин подписал указ, приравнивающий зарплаты губернаторов к доходам вице-премьеров.
Документ, который вступает в силу с 1 января 2026 года, был опубликован на портале правовой информации.
«Установить высшим должностным лицам субъектов РФ денежное вознаграждение, включающее в себя ежемесячное денежное вознаграждение, ежемесячное денежное поощрение и ежеквартальное денежное поощрение, в размере, предусмотренном для заместителя председателя правительства РФ», – говорится в указе.
Ранее ученые из институтов РАН и Плехановского университета предложили реформировать систему оплаты труда госслужащих России, внедрив сингапурский опыт для снижения коррупции и повышения эффективности.