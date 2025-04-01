Путин уравнял зарплаты губернаторов и вице-премьеров

Tекст: Валерия Городецкая

Документ, который вступает в силу с 1 января 2026 года, был опубликован на портале правовой информации.

«Установить высшим должностным лицам субъектов РФ денежное вознаграждение, включающее в себя ежемесячное денежное вознаграждение, ежемесячное денежное поощрение и ежеквартальное денежное поощрение, в размере, предусмотренном для заместителя председателя правительства РФ», – говорится в указе.

Ранее ученые из институтов РАН и Плехановского университета предложили реформировать систему оплаты труда госслужащих России, внедрив сингапурский опыт для снижения коррупции и повышения эффективности.