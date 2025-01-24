Эксперты РАН предложили реформу зарплат чиновников для снижения коррупции

Tекст: Елизавета Шишкова

Основным элементом реформы является увеличение зарплат чиновников для снижения коррупционных рисков и привлечения квалифицированных кадров. Также предлагается ввести новую систему оценки эффективности губернаторов, региональных министерств и ведомств, сообщает РБК.

В статье отмечается, что одним из секретов сингапурского успеха стало высокоэффективное управление и финансовое стимулирование госслужащих. Для России авторы считают целесообразным внедрение аналогичного подхода, при котором зарплата будет зависеть от уровня социально-экономического развития страны. В качестве механизма премирования предложено использовать профицит консолидированного бюджета регионов.

Профессор Александр Сафонов выразил скептицизм по поводу возможности применения сингапурского опыта в России из-за различий в масштабах и административной структуре. Он подчеркнул, что текущие зарплаты чиновников недостаточны для привлечения талантливых кадров, и вместо перераспределения премий необходимо создать единый центр для найма госслужащих, что, по его мнению, поможет бороться с «своячеством» и повысить профессионализм кадрового состава.

Авторы статьи подчеркивают, что реформа должна включать коллективное и индивидуальное премирование работников, основанное на достижении ключевых показателей эффективности. Они предлагают учитывать параметры, такие как продолжительность жизни, уровень бедности и доходы населения, чтобы оценить результаты работы региона. Сторонние эксперты, тем не менее, продолжают сомневаться в возможности успешной реализации этих предложений в российских условиях.

Ранее сообщалось, что с июля 2025 года территориальные подразделения федеральных ведомств ожидает сокращение на 10%, что затронет около 400 тыс. сотрудников, а сэкономленные средства направят на повышение зарплат остающимся работникам.

Между тем россияне выражают недовольство высокими доходами представителей некоторых профессий, и наибольшее возмущение вызывает заработная плата госслужащих.