Россияне возмутились высокими зарплатами чиновников и курьеров

Россияне недовольны высокими зарплатами госслужащих, курьеров и таксистов

Tекст: Елизавета Шишкова

Негативные комментарии относительно доходов чиновников встречаются в 63% сообщений, что в четыре раза больше, чем обсуждение зарплат курьеров, передает Газета.Ru.

Результаты исследования показали, что россияне считают завышенными зарплаты не только курьеров, но и таксистов. Последние вызывают недоумение в каждом десятом обсуждении, так как пользователи социальных сетей считают, что их доходы превышают зарплаты врачей, несмотря на низкий порог входа в профессию.

Несмотря на негатив, связанный с профессиями с высокими зарплатами, россияне не спешат менять свои профессии на курьеров или таксистов. Сообщения о желании сменить профессию встречаются редко, пользователи больше ориентированы на стабильные и традиционные профессии.

В отличие от таксистов и курьеров, блогеры и мастера красоты не вызывают такого возмущения. Хотя их доходы и обсуждаются, россияне уверены, что смогут заработать в этих сферах, несмотря на высокую конкуренцию.

Ранее замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что в России не будет дешевой рабочей силы и зарплаты продолжат расти. При этом сообщалось, что спрос на руководителей в России увеличился на 14% с прошлого года, а зарплаты выросли в 1,6 раза.