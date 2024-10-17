Деградировать всем человечеством, погружаясь от безделья во все более глубокую депрессию, принимая горстями антидепрессанты, – это один из вполне реальных вариантов будущего. Или же можно преодолеть себя и пойти другим путем. В сторону счастья.5 комментариев
Орешкин заявил о росте зарплат в России
Замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что в России не будет дешевой рабочей силы и зарплаты продолжат расти, отметив дефицит управленческих компетенций.
Орешкин на форуме «Производительность 360» отметил, что зарплаты в стране уже выросли и будут продолжать расти. Он подчеркнул, что текущая проблема заключается не в дефиците кадров, а в недостатке управленческих компетенций у менеджеров, передает ТАСС.
Орешкин также акцентировал внимание на важности развития культуры бережливого производства. Он добавил, что за последние шесть лет бережливое производство активно развивалось в крупных компаниях, таких как «Росатом» и «Сибур». Сейчас массовое количество предприятий начало внедрять эти практики, и они стали популярными среди широкого круга людей.
По его мнению, понимание принципов бережливого производства стало модным трендом, проникнувшим в массы. Он видит это как позитивное изменение, способствующее повышению эффективности российских предприятий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сервис «Авито Работы» назвал городами с самыми высокими зарплатами в России Москву и Петербург, где средняя заработная плата составляет 100 тыс. рублей и 67 тыс. рублей соответственно.