Орешкин заявил о росте зарплат в России

Tекст: Дарья Григоренко

Орешкин на форуме «Производительность 360» отметил, что зарплаты в стране уже выросли и будут продолжать расти. Он подчеркнул, что текущая проблема заключается не в дефиците кадров, а в недостатке управленческих компетенций у менеджеров, передает ТАСС.

Орешкин также акцентировал внимание на важности развития культуры бережливого производства. Он добавил, что за последние шесть лет бережливое производство активно развивалось в крупных компаниях, таких как «Росатом» и «Сибур». Сейчас массовое количество предприятий начало внедрять эти практики, и они стали популярными среди широкого круга людей.

По его мнению, понимание принципов бережливого производства стало модным трендом, проникнувшим в массы. Он видит это как позитивное изменение, способствующее повышению эффективности российских предприятий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сервис «Авито Работы» назвал городами с самыми высокими зарплатами в России Москву и Петербург, где средняя заработная плата составляет 100 тыс. рублей и 67 тыс. рублей соответственно.