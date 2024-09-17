Вера в собственное мессианство вообще присуща украинским политиками, это ярко проявлялось у экс-президента Виктора Ющенко, который свои обращения начинал словами «мой народ». Тем более она присуща Зеленскому, который даже из войны пытается сделать шоу.2 комментария
Названы города с самыми высокими зарплатами
Avito: Топ по средним зарплатам летом возглавили Москва, Петербург и Екатеринбург
В топ-15 городов с самыми высокими зарплатными предложениями, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, вошли Казань, Тюмень, Ростов, Нижний Новгород и Псков. Средняя предлагаемая зарплата в России минувшим летом составила 67,2 тыс. рублей – на 9% больше, чем год назад, сообщается в исследовании «Авито Работы».
«Наивысшие средние зарплаты в России предлагают в Москве – 78,2 тыс. рублей для новых специалистов, это на 8% больше, чем летом прошлого года», – приводит РБК данные исследования.
Средние предложения по зарплатам, которые вошли в исследование, получаются из усредненных показателей зарплатных вилок, работодатели указывают их в описании вакансий на «Авито Работе». Этот показатель может отличаться от номинальной зарплаты, куда входят премии, бонусы, компенсационные и другие выплаты.
На второй позиции – Санкт-Петербург, где средняя зарплата составляет 70,6 тыс. рублей (плюс 6%). Замыкает тройку лидеров Екатеринбург: летом новым специалистам там предлагали 68,3 тыс. рублей, что на 5% выше, чем годом ранее.
В топ-15 вошли, кроме того, Казань – 67,9 тыс. руб. (+6%); Новосибирск – 67,9 тыс. руб. (+7%); Краснодар – 66,1 тыс. руб. (+16%); Тула – 65,7 тыс. руб. (+5%); Нижний Новгород – 64,1 тыс. руб. (+1%); Самара – 63,6 тыс. руб. (+13%); Тюмень – 63,5 тыс. руб. (0%); Ростов-на-Дону – 63,2 тыс. руб. (+8%); Воронеж – 62,9 тыс. руб. (+12%); Красноярск – 60,7 тыс. руб. (+5%); Псков – 60,4 тыс. руб. (+3%); Сочи – 60,4 тыс. руб. (+14%).
Ранее в августе среди наиболее оплачиваемых рабочих специальностей «Работа.ру» назвала электромонтажников, комплектовщиков и слесарей.