Кремль заявил о работе России и США над украинским урегулированием

Песков: Россия и США работают над украинским урегулированием, но конкретики пока нет

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, Россия и США активно работают над реализацией возможных решений по украинскому урегулированию, однако конкретных результатов пока нет, передает ТАСС.

«Работа ведется, пока какой-то конкретики, о которой мы могли бы и должны были вам сообщить, нет», – сообщил Песков.

Представитель Кремля добавил, что процесс находится на начальной стадии и требует времени из-за сложности темы. Он отметил, что Москва и Вашингтон сосредоточены на восстановлении двусторонних отношений, которые пострадали в период предыдущего американского руководства.

Ранее президент США заявил, что был «очень зол», когда президент России раскритиковал Зеленского. Кроме того, президент США пригрозил введением санкций против российской нефти, если не удастся достичь соглашения о прекращении огня.

Напомним, президент России Владимир Путин предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов.