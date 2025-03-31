Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.2 комментария
Кремль заявил о работе России и США над украинским урегулированием
Песков: Россия и США работают над украинским урегулированием, но конкретики пока нет
Москва и Вашингтон обсуждают идеи по украинскому урегулированию и восстановлению двусторонних отношений, которые были серьезно испорчены предыдущей администрацией США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Россия и США активно работают над реализацией возможных решений по украинскому урегулированию, однако конкретных результатов пока нет, передает ТАСС.
«Работа ведется, пока какой-то конкретики, о которой мы могли бы и должны были вам сообщить, нет», – сообщил Песков.
Представитель Кремля добавил, что процесс находится на начальной стадии и требует времени из-за сложности темы. Он отметил, что Москва и Вашингтон сосредоточены на восстановлении двусторонних отношений, которые пострадали в период предыдущего американского руководства.
Ранее президент США заявил, что был «очень зол», когда президент России раскритиковал Зеленского. Кроме того, президент США пригрозил введением санкций против российской нефти, если не удастся достичь соглашения о прекращении огня.
Напомним, президент России Владимир Путин предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов.