Мишустин заявил о сохранении лидерства России на энергорынках

Tекст: Валерия Городецкая

Выступая на стратегической сессии, посвященной вопросам развития нефтяной отрасли и угольного комплекса до 2050 года, Мишустин подчеркнул, что Россия активно расширяет логистические маршруты, особенно в сторону дружественных стран, а также финансирует необходимую инфраструктуру, передает ТАСС.

«Несмотря на санкции, Россия сохраняет лидирующие позиции на мировых рынках энергоресурсов. Мы активно расширяем логистические маршруты, в первую очередь в направлении дружественных государств, финансируем соответствующую инфраструктуру», – заявил Мишустин.

Премьер-министр России также отметил, что страна надежно обеспечивает собственные энергетические потребности. Он подчеркнул, что выполнение этой задачи является приоритетом, установленным президентом России.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия продолжает быть одним из ведущих участников мирового энергорынка, она расширяет географию и масштабы сотрудничества в этой области вопреки сложностям. Он также называл энергетику основой мирового развития и подчеркивал роль энергетики в укреплении национальных экономик.