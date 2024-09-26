И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, где полки ломятся, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.4 комментария
Путин: Россия расширяет географию и масштабы энергосотрудничества
Россия продолжает быть одним из ведущих участников мирового энергорынка, она расширяет географию и масштабы сотрудничества в этой области вопреки сложностям, заявил президент Владимир Путин.
«Несмотря на объективные трудности, они всем хорошо известны, трудности, на самом деле, есть у всех, у нас свои немаленькие трудности, тем не менее Россия остается одним из ведущих участников энергетического рынка в мире», – сказал российский лидер на пленарной сессии международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН), передает ТАСС.
Наращиваются поставки по газопроводу «Сила Сибири», сообщил Путин. «Россия расширяет географию и масштабы энергосотрудничества: строятся новые маршруты на динамично растущие емкие рынки, включая страны ЕврАзЭС (ЕАЭС), СНГ, юга Евразии, увеличиваются поставки по газопроводу «Сила Сибири», продолжает расти экспорт сжиженного природного газа», – заявил он.
Глава государства добавил, что на долю дружественных стран приходится более 90% энергетического экспорта России. «Если раньше доля Азиатско-Тихоокеанского региона в нашем энергетическом экспорте составляла примерно 39%, то по итогам прошлого года она выросла в 1,5 раза и превысила уже 60%. В целом на долю дружественных стран приходится свыше 90% энергетического экспорта России, при этом его физический объем, за исключением природного газа, тоже для специалистов понятно почему, практически сохранился на уровне 2021 года», – сказал президент.
Ранее Путин назвал энергетику основой мирового развития.