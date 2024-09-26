И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, где полки ломятся, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.4 комментария
Путин назвал энергетику основой мирового развития
Современная энергетика является фундаментом мирового развития, когда она работает спокойно, это создает основу для роста экономики, социальной сферы и повышения благополучия граждан, заявил президент России Владимир Путин.
«Очевидно, что современная энергетика является одной из ключевых отраслей, настоящим фундаментом мирового развития. Когда она работает спокойно, по прозрачным и понятным правилам, когда осваиваются месторождения и перерабатываются ресурсы, а поставки на рынок ведутся бесперебойно – все это создает прочную основу для роста экономики, социальной сферы, для повышения благополучия граждан», – сказал российский лидер на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя», передает РИА «Новости».
Ранее Путин подчеркнул роль энергетики в укреплении национальных экономик.