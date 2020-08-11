Дочь Путина сделала прививку от коронавируса

Одна из дочерей российского лидера Владимира Путина поучаствовала в эксперименте и сделала прививку от коронавируса.

На совещании с правительством президент объявил о регистрации первой в мире российской вакцины от коронавируса, передает РИА «Новости».

По словам Путина, вакцина прошла все необходимые проверки, работает достаточно эффективно – формирует устойчивый иммунитет.

«Одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. В этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первой прививки температура у нее была 38, на следующий день – 37 с небольшим и все», – сказал Путин.

По его словам, после второго укола «все сошло на нет». Сейчас она чувствует себя хорошо, добавил президент.

Глава государства заявил о необходимости в ближайшее время наладить массовый выпуск российской вакцины от коронавируса.

Также он поблагодарил всех, кто принимал участие в работе над первой вакциной от COVID-19, поскольку «это очень важный шаг для всего мира».

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что самочувствие всех добровольцев, испытывающих вакцину от коронавируса в центре «Вектор», хорошее, жалоб нет.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что к 2021 году Россия сможет обеспечить выпуск нескольких миллионов доз вакцины собственной разработки против нового коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД писала, как России удалось в рекордные сроки создать вакцину от COVID-19.