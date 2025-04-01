Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...2 комментария
Москвичка заложила машину в ломбард и отдала мошенникам 32 млн рублей
Жительница столицы поддалась на уговоры телефонных мошенников и взяла в долг у коллег, а также заложила машину в ломбард, ущерб составил 32 млн рублей, сообщил источник в правоохранительных органах.
Женщина рассказала полиции, что ей в Telegram пришло сообщение якобы от руководителя о том, что с ней скоро свяжется «сотрудник ФСБ», сказал собеседник РИА «Новости».
После этого ей позвонил неизвестный, он заявил, что с ее счетами что-то не так, и их нужно перевести на «безопасный счет».
После этого мошенники звонили ей еще несколько дней. Она взяла в долг у коллеги еще 3 млн рублей, а также заложила в ломбард автомобиль.
По предварительной информации, женщина передала злоумышленникам 32 млн рублей.
В Москве пенсионерка стала жертвой мошенников, которые под предлогом замены ключей от домофона убедили ее перевести более 1,4 млн рублей на «безопасные счета».