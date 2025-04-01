Москвичка заложила машину в ломбард и отдала мошенникам 32 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

Женщина рассказала полиции, что ей в Telegram пришло сообщение якобы от руководителя о том, что с ней скоро свяжется «сотрудник ФСБ», сказал собеседник РИА «Новости».

После этого ей позвонил неизвестный, он заявил, что с ее счетами что-то не так, и их нужно перевести на «безопасный счет».

После этого мошенники звонили ей еще несколько дней. Она взяла в долг у коллеги еще 3 млн рублей, а также заложила в ломбард автомобиль.

По предварительной информации, женщина передала злоумышленникам 32 млн рублей.

В Москве пенсионерка стала жертвой мошенников, которые под предлогом замены ключей от домофона убедили ее перевести более 1,4 млн рублей на «безопасные счета».