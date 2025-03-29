Мошенники при помощи «легенды» о замене ключей обманули пенсионерку из Москвы

Мошенники использовали «легенду» о замене ключей для кражи 1,4 млн рублей у пенсионерки

Tекст: Вера Басилая

Как сообщается в Telegram-канале прокуратуры, мошенники используют схему «легенды» о замене ключей от входных дверей для получения кодов доступа к госуслугам и кражи денег. Пенсионерка из столицы стала жертвой такой аферы, она перевела более 1,4 млн рублей на счета аферистов.

Женщина сначала отказалась сообщать код из смс, но после уговоров назвала шесть цифр мошенникам. Затем злоумышленники представились сотрудниками Роскомнадзора и Росфинмониторинга и сообщили, что от ее имени выдана доверенность на неизвестного мужчину. Пенсионерка заблокировала свои счета, но позже поверила в необходимость перевода денег на «безопасные» счета и перевела все свои сбережения на указанные номера.

Замоскворецкая межрайонная прокуратура контролирует расследование. Прокуратура Москвы напоминает, что сотрудники банков и правоохранительных органов не звонят с просьбами о снятии денег. Услышав фразу «переведите деньги на безопасный счет», следует прекратить разговор и проверить информацию.

Роскачество заявило о мошеннической схеме, где злоумышленники представлялись сотрудниками жилищной инспекции и угрожали россиянам изъятием домашних животных за превышение несуществующего лимита.

В Госдуме приняли закон, усиливающий защиту от телефонного и интернет-мошенничества, включающий запрет на оформление сим-карт без личного присутствия и ограничение на снятие наличных.