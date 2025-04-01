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Грузия вернула в УК статью «Измена родине»
Парламент Грузии во вторник в третьем чтении единогласно 86 голосами восстановил в УК статью «Измена родине», которая была изъята в 2007 году саакашвилевскими властями, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Исполсек правящей «Грузинской мечты», председатель парламентского большинства Мамука Мдинарадзе заявил, что «прежние власти отказались от этой статьи, обеспечивая алиби в своей преступной деятельности».
Статья УК Грузии «Измена родине» предусматривает наказание за заключение должностными лицами антиконституционных международных договоров, посягательство на внешнюю безопасность, разглашение государственной тайны, шпионаж, саботаж, заговор или мятеж в целях свержения конституционного строя.
Источники в грузинской оппозиции на правах анонимности в интервью газете ВЗГЛЯД предположили, что «данная статья возвращается для преследования грузинской оппозиции, как политических партий, так и индивидуально».
По мнению оппозиционеров, «возвращение статьи обусловлено работой в парламенте следственной комиссии, которая изучает деятельность властей в 2003-2012 годах».
Оппозиционеры не исключили, что «последуют обвинения в измене Родине в связи с войной-2008».