Российскую вакцину от коронавируса захотели купить 27 стран

На данный момент 27 стран изъявили желание закупить российскую вакцину от коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

«По информации МИД России, выразили желание приобретения вакцины против новой коронавирусной инфекции, российской вакцины, 27 стран мира. При этом это разные формы, в том числе: в ходе совместных разработок вакцины, клинических исследований, закупок, локализации производства на территории иностранных государств и гуманитарной помощи», – сказала Голикова, передает РИА «Новости».

«На сегодняшний день первая зарегистрированная вакцина начала третью стадию клинических исследований – это «Спутник V», и Минздравом России совместно с Минпромторгом и с Росздравнадзором выбраны три промышленные площадки, которые обладают компетенциями для промышленного производства вакцины», – уточнила вице-премьер.

Вакцина от коронавируса центра «Вектор» может быть зарегистрирована в конце сентября или начале октября, добавила вице-премьер.

Голикова отметила, что глава российского правительства Михаил Мишустин провел переговоры с Белоруссией по поводу предоставления российского препарата.

Президент в ходе совещания подчеркнул, что одной из первых стран, которая получит российскую вакцину, будет Белоруссия.

«Что касается Белоруссии, мы с Александром Григорьевичем (Лукашенко) это обсуждали и договорились, что Белоруссия подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования нашей вакцины. И потом будет одна из первых, которая получит этот препарат», – сказал он.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.