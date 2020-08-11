Заявки на получение российской вакцины от коронавируса подали более 20 стран

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) получил заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Конечно, это вопрос одобрения вакцины в разных странах, вопрос мощностей для производства вакцины на различных рынках, но мы можем подтвердить, что мы получили предварительные заявки на чуть более 1 млрд доз из более чем 20 стран», – передает РИА «Новости» его слова на онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Дмитриев также добавил, что третья фаза испытаний российской вакцины против коронавируса начнется 12 августа, все данные будут опубликованы, «как только они появятся».

Уточняется, что третья фаза испытаний пройдет в ОАЭ, Саудовской Аравии и Филиппинах.

«Мы также начнем ее в августе в ОАЭ, Саудовской Аравии, Филиппинах. Надеемся также, что в Бразилии. Данные по всем фазам будут опубликованы, мы также опубликуем данные исследований института Гамалеи на животных», – сообщил Дмитриев.

Он также рассказал, что РФПИ готов сотрудничать с США по вакцине от коронавируса COVID-19.

«Мы открыты к сотрудничеству по вакцине, в том числе и с США, так же, как мы сотрудничали с ними в рамках космической программы «Союз-Аполлон» в 70-е годы или в области разработки новых вакцин в 50-60-х годах прошлого века», – отметил глава фонда.

«У нас есть есть общий враг – это коронавирус, и мы должны оставить в стороне политические проблемы», – добавил он.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе Минпромторга, промышленное производство вакцины от COVID-19 начнется на мощностях «Р-Фарм» и «Генериум» сразу после подтверждения стабильности технологии.

«Договоренность с «Р-Фарм» и «Генериумом» в силе, сейчас на этих площадках идет отработка технологий. Площадки будут включены в регистрационное удостоверение по мере подтверждения стабильности технологии. После этого на них начнется промышленное производство вакцины», – добавили в пресс-службе.

Ранее президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. При этом одна из дочерей российского лидера уже сделала прививку от коронавируса.

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