Центр «Вектор» нашел более 15 эффективных соединений для лечения коронавируса

Специалисты новосибирского центра «Вектор» оценивают эффективность зарегистрированных в России противовирусных препаратов и новых соединений для использования в лечении коронавируса. Более 15 соединений из 500 исследованных показали действенность, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«К настоящему времени проведена оценка противовирусных свойств более 500 кандидатных терапевтических средств. <...> Было обнаружено более 15 соединений, обладающих выраженной противовирусной активностью и перспективных для создания лечебных препаратов против COVID-19», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Уточняется, что исследования включают в себя изучение свойств в экспериментах in vitro (на культурах клеток) и in vivo (на лабораторных животных).

Напомним, во вторник в Роспотребнадзоре сообщили, что противопоказаниями для введения вакцины от коронавируса, разработанной центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», являются тяжелые формы аллергии, а также злокачественные заболевания крови и новообразования.

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