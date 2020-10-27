В России началось производство вакцины «ЭпиВакКорона»

Производство вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» началось в центре «Вектор», заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Производство вакцины начато на «Векторе», – цитирует РИА «Новости» Попову. Она уточнила, что до конца года определенные объемы вакцины уже будут произведены.

Также она отметила, что для получения защиты лучше привиться от коронавируса, чем переболеть им. По ее словам, отдаленные последствия вируса еще не известны.

Попова подчеркнула, что людям не надо будет носить маски всегда, поскольку для защиты от коронавируса уже есть вакцины.

«Я думаю, что нет, мы найдем способы, чтобы защититься. И сегодня у нас уже есть вакцины, которые смогут нас защитить, и мы перестанем ходить в масках», – сказала она, уточнив, что с 2016 года люди носят маски каждый год с приходом гриппа.

Глава Роспотребнадзора добавила, что у России есть всё необходимое для первичного реагирования на новые инфекции.

«Нам теперь для каждой новой, а они, конечно, будут еще и возникают время от времени, просто не всегда они с таким потенциалом, мы их видим, инфекции нужно будет только тест-системы. Оборудование, кадры у нас есть по всей стране для первичного реагирования», – сказала она.

Кроме того, Попова уточнила, что каждая вакцина от коронавируса будет иметь свою целевую аудиторию. По ее словам, у врачей будет возможность выбрать, какую вакцину назначать конкретному пациенту.

«Все три вакцины, а я думаю, что будет еще и четыре, используют разные производственные площадки. У нас сегодня есть возможность производить значимое количество вакцины, не толкаясь на одной производственной площадке», – сказала Попова.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что первая пострегистрационная серия вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» будет выпущена в конце октября.

В октябре президент Владимир Путин объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Также Путин выразил уверенность, что для борьбы с распространением COVID-19 важно наращивать производство российских вакцин, а также обеспечить их доступность на внутреннем рынке страны.

11 августа Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Ожидается, что в гражданский оборот российская вакцина поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.