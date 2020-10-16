Роспотребнадзор обозначил сроки выпуска первой партии вакцины «ЭпиВакКорона»

Первая пострегистрационная серия вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» будет выпущена в конце октября, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Производство вакцины «ЭпиВакКорона» будет начато на базе ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, имеющего лицензированные в соответствии с требованиями GMP производственные площади. Первая пострегистрационная серия будет выпущена в конце октября», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Также отмечается, что пострегистрационные испытания вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» начнутся в ближайшее время, прививать людей из группы риска планируется и вне рамок исследования.

«Пострегистрационные исследования вакцины «ЭпиВакКорона» начнутся в ближайшее время. Точная дата пока не определена», – добавили в пресс-службе.

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Планируется прививание групп риска вне пострегистрационных исследований, уточнили в пресс-службе. Первыми получат вакцину участники пострегистрационных клинических исследований.

Ранее сообщалось, что вакцину от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» отправят на пострегистрационные исследования после наработки промышленных объемов препарата.

Ранее президент Владимир Путин объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Также Путин выразил уверенность, что для борьбы с распространением COVID-19 важно наращивать производство российских вакцин, а также обеспечить их доступность на внутреннем рынке страны.

11 августа Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Ожидается, что в гражданский оборот российская вакцина поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.

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