Путин призвал наращивать производство вакцин от COVID-19

Для борьбы с распространением COVID-19 важно наращивать производство российских вакцин, а также обеспечить их доступность на внутреннем рынке страны, уверен президент России Владимир Путин.

Глава государства на совещании с членами правительства поздравил сотрудников Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», который зарегистрировал вторую отечественную вакцину от коронавируса, передает ТАСС.

«Это, безусловно, очень важная задача, которую вы, дорогие друзья, успешно решили. Большое вам спасибо за вашу работу, за ваш труд, за ваш талант, за вашу целеустремленность в работе», – сказал Путин.

Президент призвал «наращивать сейчас производство и первой нашей вакцины, и второй вакцины».

«И, конечно, прежде всего нужно обеспечить российский рынок этими препаратами: они должны поступать в аптечные сети России, и как можно шире», – подчеркнул Путин.

Он отметил, что Россия продолжает сотрудничество с иностранными партнерами и будет «продвигать» вакцину за рубежом.

«Но стремиться нужно к тому, чтобы производство вакцины для заграницы осуществлялось прежде всего – во всяком случае, на этом этапе – на производственных мощностях в тех странах, куда эта вакцина будет продаваться», – сказал президент.

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Ранее Путин объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса.

11 августа Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Ожидается, что в гражданский оборот российская вакцина поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.