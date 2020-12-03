Россия разрабатывает еще десяток вакцин от коронавируса

Не менее десяти вакцин от коронавируса сейчас разрабатывается в России разными научными центрами, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1» она сообщила, что, в частности, в новосибирским центре «Вектор» работают над еще тремя вакцинами. «И мы надеемся, что они [вакцины центра «Вектор» будут очень успешными. Это и вакцина, объединенная против гриппа и коронавируса, на основе вируса кори. Целый ряд разработок реализуется сегодня», – приводит ее слова ТАСС. Попова добавила, что разработкой вакцин занимаются также ФМБА и Академия наук.

Напомним, в августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Кроме того, скоро будет зарегистрирована третья вакцина – от Центра имени Чумакова РАН. Все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными.

Кроме того, Попова сообщила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается напряженной. Несмотря на то, что темпы прироста снижаются, общее число новых выявленных случаев заболевания «достаточно большое».

По словам Поповой, распространение вируса удастся остановить только тогда, когда все будут соблюдать необходимые меры защиты. «Это новый коронавирус, он пришел в свой сезон. Он ведет себя по-хозяйски, потому что он в первый раз пришел в популяцию именно в свой сезон осенне-зимний. Немножечко будет, наверное, и в весенний. И вот удастся остановить распространение ровно тогда, когда мы все будем соблюдать несложные меры защиты и профилактики», – подчеркнула Попова.

Глава Роспотребнадзора отметила, что масочный режим для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции в общественном транспорте, осуществляющем перевозки внутри города, соблюдается в 90% случаев. «Определенную проблему еще пока составляет транспорт пригородный», – признала она.

Попова уточнила, что больше всего случаев коронавируса в России зафиксировано среди людей в возрасте от 29 до 64 лет. «Достаточно большое количество заражений на рабочем месте, в офисах. И потом они приносят это домой. И распространение в домашних очагах», – сообщила она.

Глава ведомства подчеркнула, что меры защиты и профилактики коронавируса важно соблюдать не только в транспорте и общественных местах, но и в офисах.

Она также заявила, что срок выдачи результатов тестирования на новую коронавирусную инфекцию, который в настоящее время составляет 48 часов, со временем следует сократить до 24 часов и меньше.