Роспотребнадзор потребовал сократить сроки проведения тестов на коронавирус

Срок выдачи результатов тестирования на новую коронавирусную инфекцию, который в настоящее время составляет 48 часов, со временем следует сократить до 24 часов и меньше, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Не так мало – 12% всех обращений связано с нарушением срока выдачи результата. Здесь еще конечно нужно работать, и не только над тем, чтобы достичь вот этих 48 часов, но чтобы этот срок был еще меньше. Следующий этап – это сократить до 24-х и далее сократить еще», – приводит ее слова ТАСС.

Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1» заявила, что каждый восьмой житель России из почти 30 тыс. человек, обратившихся на горячую линию, жаловался на отсутствие результатов тестирования на новую коронавирусную инфекцию в течение установленных 48 часов. «Надо разобраться, понять, почему произошло, и если есть ответственные, значит привлечь их к должной административной ответственности», – сказала она.

Ранее Попова сообщала о замедлении темпов роста заболеваемости COVID-19 в России.