Попова заявила о замедлении роста заболевания коронавирусом в России

Рост заболевания коронавирусом в России замедляется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

«В динамике эпидпроцессов в целом по Российской Федерации мы видим замедление темпов роста, однако среднесуточный показатель заболеваемости очень различен в разных субъектах РФ. Если в целом по Российской Федерации в среднем за прошедшую неделю он был 17,8 на 100 тысяч населения, в Республике Татарстан – 2,1, то в Республике Карелия он составляет 63 на 100 тысяч населения. То есть эпидситуация коррелирует с принимаемыми мерами, с требовательностью к их применению и выглядит очень различно по всем 85 субъектам», – сказала она, передает РИА «Новости».

Попова добавила, что «в стадии стабилизации на сегодняшний день находится 58 субъектов, в стадии замедления роста – три субъекта и в стадии продолжающегося роста находится 24 субъекта».

При этом на Москву и Петербург в настоящее время приходится порядка 40% от ежесуточного количества новых заболевших коронавирусом в целом по стране. «Ситуация в значительной степени определяется и заболеваемостью в столицах России – в Москве и Санкт-Петербурге, на которые приходится порядка 40% от ежесуточно регистрируемого количества вновь выявленных пациентов», – сказала Попова.

Тем временем премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что руководители регионов со сложной ситуацией по коронавирусу должны решительнее принимать ограничительные меры.

За минувшие сутки в России выявлено 26 402 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,3 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6524, Санкт-Петербурге – 3697, Московской области – 1104. Всего в стране выявлено 2 322 056 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 803 467 человек, из них 24 763 человека вылечились за последние сутки.