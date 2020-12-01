Мишустин призвал регионы решительнее вводить ограничения из-за COVID-19

Руководители регионов со сложной ситуацией по коронавирусу должны решительнее принимать ограничительные меры, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

«Ситуация с коронавирусом в субъектах РФ по-прежнему развивается неравномерно. Руководители регионов, где высокая заболеваемость и система здравоохранения серьезно загружена, должны более решительно применять ограничительные меры, особенно в тех муниципалитетах, где ситуация наиболее острая», – сказал Мишустин, передает РИА «Новости».

Премьер также добавил, что ситуация с коронавирусом во многих регионах России остается достаточно напряженной. «В больницах и поликлиниках практически все силы направлены на борьбу с ковидом, и расходы на эти цели также увеличиваются», – сказал он.

За минувшие сутки в России выявлено 26 402 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,3 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6524, Санкт-Петербурге – 3697, Московской области – 1104. Всего в стране выявлено 2 322 056 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 803 467 человек, из них 24 763 человека вылечились за последние сутки.