В России за сутки выявили 26,4 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 26 402 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 26 402 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 21,6% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6524, Санкт-Петербурге – 3697, Московской области – 1104. Всего в стране выявлено 2 322 056 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 803 467 человек, из них 24 763 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксированы 569 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 40 464 человека.

Накануне, 30 ноября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 26 338. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 64.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.