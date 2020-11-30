В России за сутки выявили 26,3 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 26 338 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 26 338 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 21,1% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6511, Санкт-Петербурге – 3691, Московской области – 1064. Всего в стране выявлено 2 295 654 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 778 704 человек, из них 17 247 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксированы 368 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 39 895 человек.

Накануне, 29 ноября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 26 683. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 345.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.