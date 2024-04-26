Военкомат насильно мобилизовал 21-летнего украинца в Винницкой области

Военкомат насильно мобилизовали 21-летнего украинца в Винницкой области

Tекст: Антон Антонов

Женщина сообщила, что повестку сыну вручили на улице, «документы никто не смотрел». Когда тот указал на свой возраст, ему, по словам матери, ответили: «Что уже сделаешь? Нужно явиться», – передает ТАСС.

Через несколько дней работники военкомата встретили его по пути в местное отделение полиции, где он написал на них заявление. Мать рассказала, что «забрали телефон, удалили все снимаемые видео», также у молодого человека отобрали документы и почти все деньги, которые он имел при себе.

Женщина сообщила, что ее сына «силой зажали в угол и сделали фото, которое затем использовали для военного билета», ему «угрожали автоматом». По ее словам, «адекватного осмотра» не было, но в документах записали, что молодой человек «здоров».

Выйдя на связь, сам он рассказал, что его подразделению дают 35 дней на обучение, а затем отправят в зону боевых действий.

Пресс-секретарь местного управления полиции Зарина Маевская подтвердила, что в соответствии с приказом ТЦК в Тульчине «сын заявительницы призван и направлен в одну из воинских частей для прохождения службы».

Напомним, на Украине указом президента Владимира Зеленского был снижен возраст мобилизации с 27 до 25 лет.