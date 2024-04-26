  • Новость часаПентагон подтвердил вывод «некоторых войск США» из Чада
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    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина потеряла право на существование

    Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседями (как случилось с Речью Посполитой), так и частичный раздел под жестким контролем (как поступили с Германией в 1945 году).

    14 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Давайте выныривать из Сети

    Если сегодня мы все с вами с утра до вечера сидим в интернете, то и завтра будет так же? Да нет же. Завтра будет так, как мы решим сегодня, точнее, как решат те, кто готов найти в себе силы что-то решать.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Сердце художника против культурных «ждунов»

    Люди и на фронте, и в тылу должны видеть: те, кому от природы больше дано, на их стороне, а не сами по себе. Но культурная мобилизация не означает, что всех творческих людей нужно заставить ходить строем.

    14 комментариев
    26 апреля 2024, 06:24 • Новости дня

    Военкомат насильно мобилизовал 21-летнего украинца в Винницкой области

    Военкомат насильно мобилизовали 21-летнего украинца в Винницкой области

    Tекст: Антон Антонов

    Хотя в соответствии с законом под мобилизацию на Украине подпадают мужчины в возрасте от 25 лет, в Тульчине Винницкой области Украины мобилизовали 21-летнего украинца, рассказала его мать.

    Женщина сообщила, что повестку сыну вручили на улице, «документы никто не смотрел». Когда тот указал на свой возраст, ему, по словам матери, ответили: «Что уже сделаешь? Нужно явиться», – передает ТАСС.

    Через несколько дней работники военкомата встретили его по пути в местное отделение полиции, где он написал на них заявление. Мать рассказала, что «забрали телефон, удалили все снимаемые видео», также у молодого человека отобрали документы и почти все деньги, которые он имел при себе.

    Женщина сообщила, что ее сына «силой зажали в угол и сделали фото, которое затем использовали для военного билета», ему «угрожали автоматом». По ее словам, «адекватного осмотра» не было, но в документах записали, что молодой человек «здоров».

    Выйдя на связь, сам он рассказал, что его подразделению дают 35 дней на обучение, а затем отправят в зону боевых действий.

    Пресс-секретарь местного управления полиции Зарина Маевская подтвердила, что в соответствии с приказом ТЦК в Тульчине «сын заявительницы призван и направлен в одну из воинских частей для прохождения службы».

    Напомним, на Украине указом президента Владимира Зеленского был снижен возраст мобилизации с 27 до 25 лет.

    25 апреля 2024, 09:52 • Новости дня
    Появилось видео ракетного удара по эшелону ВСУ в Днепропетровской области
    Появилось видео ракетного удара по эшелону ВСУ в Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В Сети появились кадры ракетного удара ВС России по эшелону ВСУ на железнодорожной станции Синельниково в Днепропетровской области.

    Судя по видео, состав был поражен авиационной ракетой класса «воздух-поверхность» либо ОТРК «Искандер», пишет «Российская газета».

    Уточняется, что удар был нанесен 19 апреля, однако видео с места событий в соцсетях появилось только сейчас.

    Ранее в подполье сообщили, что личный состав ВСУ, размещенный в Доме культуры и гимназии, был уничтожен в городах Никополь и Марганец Днепропетровской области.

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    25 апреля 2024, 07:26 • Новости дня
    Экс-разведчик назвал число погибших на Украине французских наемников

    По меньшей мере 75 французских наемников погибли, получили ранения или вернулись во Францию с начала СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини, который занимается поиском информации о французах, участвующих в боях на стороне Киева, сообщил, что ему удалось идентифицировать 75 человек.

    «Включая убитых, раненых и вернувшихся, опубликованный мной список на сегодня включает 75 лиц, которые идентифицированы точно или под псевдонимами», – отметил Чинкуини РИА «Новости».

    Он добавил, что обладает информацией и о других наемниках, но пока недостаточно сведений для публикации.

    МИД Франции отрицает наличие французских наемников в рядах ВСУ, обвиняя Россию в «дезинформации».

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия располагает данными о том, что на Украине работают французские инструкторы наряду с другими представителями военных и специальных служб стран Европы.

    Министр добавил, что есть данные о том, что инструкторы и наемники из Франции работают на Украине.

    При этом советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что военнослужащие украинской армии не эвакуируют тела погибших иностранных наемников, поэтому российские бойцы вынуждены хоронить их на поле боя

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    25 апреля 2024, 10:27 • Новости дня
    Зеленский: Исход конфликта с Россией может устроить не всех
    Зеленский: Исход конфликта с Россией может устроить не всех
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому каналу Fox News выразил неуверенность в том, что исход конфликта между Украиной и Россией после его завершения устроит все стороны.

    «Я не знаю, как это будет, я не уверен, что все будут счастливы», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как отмечали ранее в Кремле, российский лидер Владимир Путин подтвердил готовность России к мирному решению украинского вопроса, но это не мирная инициатива.

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    25 апреля 2024, 09:05 • Новости дня
    Танк Abrams выследили и уничтожили «Ланцетом» после трех дней «охоты»
    Танк Abrams выследили и уничтожили «Ланцетом» после трех дней «охоты»
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные в течение трех дней выслеживали американский танк Abrams на Авдеевском направлении, а затем уничтожили его с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет», сообщил командир взвода спецназначения с позывным Игла.

    По его словам, в первый день Abrams хотели поразить, однако ВСУ очень серьезно его защищали. Также российский беспилотник глушил системы РЭБ – Abrams никогда не находился на одном месте, постоянно менял огневые позиции или выезжал в тыловой район на дозаправку, передает РИА «Новости».

    По словам командира, операторы БПЛА ZALA вели воздушную разведку, а после обнаружения танка тщательно проанализировали действия его экипажа, а также воздушную и радиоэлектронную обстановку в районе. Позднее ВС России выбрали подходящее время и метеоусловия и нанесли удар по танку «Ланцетом», уничтожив его.

    Ранее газета The New York Times писала, что за последние два месяца российские войска вывели из строя пять танков Abrams, которые Киев получил от США.

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    25 апреля 2024, 21:56 • Новости дня
    Мединский: Украина согласовывала переговоры с Россией с «тремя начальниками»
    Мединский: Украина согласовывала переговоры с Россией с «тремя начальниками»
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская сторона вынуждена была согласовывать свои действия во время переговоров с Россией в 2022 году в Турции с «тремя начальниками», заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

    Об этом представители Киева сами рассказали во время переговоров, сообщил Мединский, который возглавлял делегацию России в Стамбуле, в интервью телеканалу «Россия 1», передает ТАСС.

    «И в этом трагедия несуверенного государства. Очень тяжело вести переговоры с тем, кто не может принять решение, кто даже хочет, но не может принять решение, а является при этом стороной тяжелого конфликта», – отметил он.

    Ранее Мединский раскрыл требования России на переговорах с Украиной.

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    25 апреля 2024, 08:31 • Новости дня
    Усиленная нацбатами группировка ВСУ не смогла прорвать оборону России под Тернами

    Марочко: Усиленная нацбатами группировка ВСУ не смогла прорвать оборону России под Тернами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка ВСУ, усиленная нацбатальонами, не смогла прорвать оборону российских военнослужащих в районе Тернов в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, трехкратно возросла активность украинских войск в районе Тернов, куда также отправили националистические подразделения, передает ТАСС.

    Марочко добавил, что украинским боевикам не удалось прорвать оборону ВС России. Он добавил, что на упомянутом участке фронта ВСУ также увеличили число «огневых налетов» при помощи артиллерии и беспилотников.

    Ранее подразделения группировки «Запад» нанесли поражение формированиям 21-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Тернов.

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    25 апреля 2024, 21:36 • Новости дня
    Польша предупредила украинских мужчин призывного возраста о депортации

    Financial Times: Украинским мужчинам призывного возраста не продлят право на пребывание в Польше без паспорта

    Польша предупредила украинских мужчин призывного возраста о депортации
    @ Art Service 2/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что граждане Украины призывного возраста не смогут продлить право на пребывание в республике при отсутствии паспорта, сообщает Financial Times.

    По словам польского министра, в таком случае украинцы могут быть депортированы, пишет Financial Times, передает «Московский комсомолец».

    Косиняк-Камыш добавил, что многие поляки злятся при виде молодых украинцев в отелях и кафе, параллельно слушая о том, сколько «сил они должны прикладывать, чтобы помогать Украине».

    Отмечается, что к началу 2024 года на территории Польши находились до 200 тыс. мужчин с Украины.

    Ранее польские власти изъявили готовность содействовать Украине в возвращении на родину украинских граждан призывного возраста, которые сейчас находятся на территории страны. Также сообщалось о запрете выдачи паспортов украинцам за границей.

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    25 апреля 2024, 20:27 • Новости дня
    ВС России уничтожили антенну ВСУ на вышке в Часовом Яре
    ВС России уничтожили антенну ВСУ на вышке в Часовом Яре
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли удар по антенне Вооруженных сил Украины в Часовом Яре в ДНР.

    Видео уничтожения антенны в Часовом Яре опубликовано в Telegram-канале RT. Предположительно, удар был нанесен беспилотником.

    Ранее российские военные уничтожили ракетой телевышку с антенной ВСУ в Харькове.

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    25 апреля 2024, 16:45 • Новости дня
    МИД: Украинцы просят Россию помочь в возвращении изъятых спецслужбами ЕС детей
    МИД: Украинцы просят Россию помочь в возвращении изъятых спецслужбами ЕС детей
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Свыше тысячи обращений от украинских беженок с просьбой спасти их детей, отнятых представителями так называемой ювенальной юстиции стран Евросоюза, поступило в постпредство России при ООН, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По словам Захаровой, российской стороне известно о 255 случаях изъятия спецслужбами европейских стран украинских детей у их родителей, из них 71 случай зафиксирован в Германии, 33 – в Польше, 25 – в Италии, 24 – в Чехии и 17 – в Швеции, передает ТАСС.

    «Украинские граждане, которые отчаялись вернуть своих детей, буквально утраченных на территории ЕС, обращаются за помощью в российские загранучреждения, так как посольства Украины отказывают им в содействии», – отметила дипломат.

    Она также напомнила, как в Германии было найдено более 160 украинских детей, которые ранее считались «вывезенными в Россию».

    «Это должно стать буквально набатом для всех стран, которые солидаризировались с так называемым псевдорешением Международного уголовного суда», – подчеркнула Захарова. Она призвала эти страны осудить «подобный политизированный и неправовой, антизаконный подход».

    Захарова также отметила усилия уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, которая действует в интересах российских и украинских детей.

    В прошлом году МУС выписал ордер на арест уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконном вывозе детей». В документе на сайте суда указывалось, что она якобы могла быть причастна к «военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации населения», в том числе детей, и их незаконном перемещении в Россию, а действия предположительно были совершены на территории Украины после 24 февраля 2022 года.

    В российском МИД тогда  заявилили, что это решение Международного уголовного суда (МУС) не имеет никакого значения с правовой точки зрения для России и является юридически ничтожным.

    Ранее сообщалось, что Россия и Украина провели очные переговоры по вопросу воссоединения семей.

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    25 апреля 2024, 09:32 • Новости дня
    Британский адмирал указал на возросшую эффективность ударов России по Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удары России по территории Украины в нынешнем году были более эффективными, чем в прошлом, заявил начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин газете Financial Times.

    По его словам, нужно признать, что Россия сумела нанести более эффективные дальние удары, чем в 2023 году, при этом на Западе имеют место «мрачные настроения» в отношении обороны Украины, ведущей «тяжелые бои», передает ТАСС.

    Радакин добавил, что после нескольких месяцев неопределенности по поводу стратегии Запада сейчас во всех странах «говорят о том, чтобы тратить больше денег» для содействия Киеву.

    Он ответил также на критику по поводу отсутствия у западных держав всеобъемлющего «отличного плана». По его словам, вряд ли можно ожидать того, что кто-то скажет: «Вот это план, и теперь произойдет A, B и C». Радакин отметил, что некоторые элементы военного подхода Украины будут скрыты, а некоторые будут также зависеть от более основательных аспектов.

    Он добавил также, что ВСУ будут увеличивать количество дальних ударов по территории России, а приток западной военной помощи направлен на то, чтобы помочь Киеву вести операции «гораздо более решительным образом».

    Ранее газета The Daily Telegraph сообщила, что Британия направит Украине высокоточные управляемые бомбы Paveway IV.

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    25 апреля 2024, 08:13 • Новости дня
    Польша заявила о готовности помочь Украине вернуть призывников
    Польша заявила о готовности помочь Украине вернуть призывников

    Tекст: Александра Юдина

    Польские власти изъявили готовность содействовать Украине в возвращении на родину украинских граждан призывного возраста, которые сейчас находятся на территории страны, заявил каналу Polsat глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

    По его словам, у польского правительства есть возможность помочь Украине, Варшава может содействовать и в перевозке этой категории граждан Украины из Польши, если Киев об этом попросит, передает ТАСС.

    Ранее Польша начала рассматривать иски о выдаче Киеву украинских уклонистов.

    Тем временем на Украине приступили к мобилизации больных туберкулезом, вирусными гепатитами и ВИЧ, а также призывников с болезненными проявлениями расстройств психики. В Киеве начали мобилизацию мужчин старше 50 лет. Более того, появились свидетельства, что на подконтрольной киевскому режиму территории сотрудники военкомата начали врываться в дома и забирать мужчин в ВСУ прямо из постели.

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    25 апреля 2024, 21:54 • Новости дня
    ВС России эвакуировали из Красногоровки танк «Царь мангал»

    ВС России эвакуировали из Красногоровки штурмовавший опорник танк «Царь мангал»

    ВС России эвакуировали из Красногоровки танк «Царь мангал»
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные эвакуировали танк «Царь мангал», штурмовавший Красногоровский завод, который ВСУ превратили в главный опорный пункт в городе.

    Военные называют танк «Фердинандом». Он выдвинулся на штурм опорника, но наехал на мину. Экипаж эвакуировался, а затем смог забрать и вывезти с поля боя боевую машину, пишут «Известия».

    Между тем военкоры сообщают, что штурм российскими войсками Красногоровки продолжается, идут ожесточенные бои.

    Ранее стало известно, что ВС России прорвали оборону ВСУ между Донецком и Марьинкой и ворвались в Красногоровку. Военный аналитик объяснил стратегическое значение Красногоровки в ДНР.

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    25 апреля 2024, 13:04 • Новости дня
    Политолог назвал американские ракеты ATACMS у ВСУ обещанным Нуланд «сюрпризом»

    Политолог Скачко: США могли передать Киеву ракеты ATACMS для ударов по территории России

    Политолог назвал американские ракеты ATACMS у ВСУ обещанным Нуланд «сюрпризом»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Поставка дальнобойных ракет ATACMS могла обсуждаться во время визита Виктории Нуланд в Киев в конце января этого года. Она тогда заявляла, что Россию «ждут приятные сюрпризы». Под этими самыми «сюрпризами», вероятно, подразумевались удары по территории РФ. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что США тайно передали ВСУ ракеты ATACMS.

    «Офис Зеленского склонен хвастать своими достижениями по выпрашиванию у Запада оружия. Однако не стоит удивляться тому факту, что в случае с ATACMS в Киеве просили о секретности», – считает украинский политолог Владимир Скачко. Он связывает это с тем, что украинское руководство совместно с американскими чиновниками и инструкторами разрабатывали план действий ВСУ. Собеседник в этой связи напомнил о визите Виктории Нуланд на Украину в конце января этого года. Она тогда заявляла, что Россию «ждут приятные сюрпризы».

    «Под этими самыми «сюрпризами», вероятно, подразумевались удары по территории РФ – по промышленной и социальной инфраструктуре. Целью мог стать и Крымский мост, ведь руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) неоднократно говорил о намерении уничтожить его. Для реализации задуманного Киеву необходимо соответствующее вооружение. Я думаю, что тогда и было решено выдать ATACMS», – допускает Скачко.

    Он подчеркнул: если на Западе обсуждается передача ВСУ какого-либо вооружения, это почти наверняка означает, что оно уже на Украине и, скорее всего, используется. Вместе с тем Белый дом пытается снять с себя всяческую ответственность и заявляет, что ATACMS будут использованы «в пределах суверенной украинской территории». «Таким образом, во-первых, американские чиновники перестраховываются, дабы избежать ответных действий со стороны Москвы. Во-вторых, они строят из себя «демократов», а также пытаются убедить мир в том, что ВСУ ведут войну по всем правилам. Но за этим скрывается их убежденность в том, что в борьбе против России все средства хороши», – уточнил политолог.

    При этом заявления, которые тиражирует западная пресса о неудачах украинской армии и возможных будущих территориальных потерях Украины, и военная помощь Киеву вполне укладываются в общую картинку. «Одной рукой США «подстилают соломку» на случай поражения, которое неизбежно, а с другой – стараются каким-то образом спасти ситуацию, полагаясь на авось», – пояснил Скачко.

    Ранее стало известно, что США в марте тайно передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников. Позднее эту информацию подтвердил представитель Пентагона Гаррон Гарн. По его словам, о поставках не объявляли ранее по просьбе Киева.

    «В феврале президент дал указание своей команде предоставить Украине значительное количество ракет ATACMS для использования на суверенной территории Украины. Эта отправка началась в марте», – заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Точное количество переданных ракет он не указал. Официально передача ATACMS должна состояться только в рамках недавно подписанного американским президентом Джо Байденом пакета помощи на 61 млрд долларов.

    При этом, по информации агентства, украинская армия уже успела применить их для атаки по российским военным. По словам источника, это произошло ранним утром 17 апреля. Издание Politico утверждает, что ATACMS применялись украинскими военнослужащими уже дважды – якобы еще один удар был нанесен «совсем недавно» к востоку от Бердянска Запорожской области.

    В Пентагоне заявили, что передали Украине ракеты ATACMS повышенной дальности для использования «в пределах суверенной украинской территории». «И это все на фоне назойливых попыток англосаксов и киевского режима обманом втянуть мировое сообщество в некие конференции по «формуле Зеленского», – прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

    Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS «исподтишка» невозможно оправдать. По его словам, это усиливает угрозу безопасности Крыма и других регионов России. Посол назвал циничными заявления американской стороны о том, что украинские военные якобы пообещали не применять ATACMS для ударов по российской территории.

    «Кого должна успокоить такая ложь? Как можно не замечать многочисленные теракты киевских преступников?» – отметил он. Дипломат напомнил, что ВС РФ уже сбили несколько ракет ATACMS и продолжат это делать.

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    25 апреля 2024, 17:33 • Новости дня
    Путин рассказал о работе «народного ВПК»
    Путин рассказал о работе «народного ВПК»
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России активно работает «народный ВПК», Минобороны не успевает фиксировать все предложения, поступающие от людей в этой отрасли, заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    «Так называемый народный ВПК уже работает вовсю, Минобороны не успевает за предложениями отследить, которые предлагают люди, занятые в этой сфере. Каждый день рождаются новые предложения», – рассказал глава государства, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Путин подчеркнул, что успех на поле боя напрямую связан с эффективностью и скоростью решения технологических задач.

    В феврале министр обороны Сергей Шойгу рассказывал о появлении в России «народного военно-промышленного комплекса» – россияне самостоятельно начали осваивать производство военной техники для нужд СВО.

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    25 апреля 2024, 13:37 • Новости дня
    Президент Азербайджана пообещал не поставлять оружие Украине

    Президент Азербайджана Алиев пообещал не поставлять оружие Украине

    Президент Азербайджана пообещал не поставлять оружие Украине
    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Баку не будет поставлять оружие Украине, несмотря ни на какие просьбы, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    По его словам, Украине была предоставлена гуманитарная и финансовая помощь на сумму более 30 млн евро, Азербайджан помогает реконструировать город Ирпень, где проживает большая азербайджанская диаспора, и многие объекты социальной инфраструктуры, передает ТАСС.

    При этом Алиев отметил, что более этого Азербайджан не намерен ничего передавать Киеву, несмотря на просьбы.
    Кроме того, глава республики выразил уверенность, что войны можно было избежать, если бы в Киеве рассматривали возможность существования со взаимным уважением суверенитета стран.

    Также Алиев заверил, что страны Южного Кавказа должны быть заинтересованы в хороших отношениях с Россией, основанные на взаимном уважении, суверенитете, территориальной целостности и взаимном интересе.

    Ранее Алиев заявил, что Россия является основополагающей страной в плане безопасности на Кавказе.

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      Манера Джо Байдена выдумывать несуществующие детали своей биографии привела к международному скандалу. Байден обвинил папуасов в том, что они съели его дядю, а папуасы обиделись. Казалось бы, мелочь. Однако у руководства Китая из-за этого праздник.

    • Зеленского обидело, что он не еврей

      Владимир Зеленский продолжает возмущаться тем, что страны Запада не закрывают Украину от атак ракет и БПЛА так, как в случае с Израилем, который не является союзником НАТО официально. «Я в шоке», – говорит Зеленский. Так почему Украина не Израиль?

    • Польша запросила ядерную бомбу

      Президент Польши Анджей Дуда заявил о желании Польши разместить у себя американское ядерное оружие. Это удивило даже премьер-министра страны Дональда Туска. Что такая инициатива означает для России?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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