Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.6 комментариев
Байден распорядился о выделении Украине военной помощи на 400 млн долларов
Президент США Джо Байден распорядился направить Киеву военную помощь на 400 млн долларов, говорится в заявлении Белого дома.
В документе сообщается, что Байден предоставил соответствующие полномочия госсекретарю США, передает ТАСС.
Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что администрация США объявит в пятницу о выделении Украине нового пакета военной помощи. В него войдут снаряды для системы противовоздушной обороны Patriot, ракеты для переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, боевые машины пехоты Bradley, самодельные взрывные устройства типа MRAP, ракеты для противотанковых комплексов Javelin и другие виды вооружений