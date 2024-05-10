Фанаты хотят смотреть европейскую Лигу чемпионов, но никак не азиатскую. Игроки тоже мечтают играть в европейских клубах. Футбольные чиновники хотят взаимодействовать с Европой, что ни для кого не секрет. Поэтому в Азию РФС никогда не уйдет.4 комментария
Politico: США объявят о новом пакете военной помощи Украине на 400 млн долларов
Администрация США объявит в пятницу о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 400 млн долларов, сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
В него войдут снаряды для системы противовоздушной обороны Patriot, ракеты для переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, боевые машины пехоты Bradley, самодельные взрывные устройства типа MRAP, ракеты для противотанковых комплексов Javelin и другие виды вооружений, передает ТАСС.
По данным источников Politico, США намерены отправить Киеву уже имеющиеся на складах вооружения.
Напомним, в США принят закон о военной помощи Киеву на 61 млрд долларов.