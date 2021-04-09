Запад начал грязную игру против российской вакцины

Поставленная в Словакию российская вакцина «Спутник V» не соответствует тем свойствам, которые были для нее заявлены ранее. Столь громкое заявление сделано не где-нибудь, а в Словакии, где не так давно из-за «Спутника V» случился целый правительственный кризис. Судя по всему, перед нами начало кампании дезинформации против прорывного российского препарата.

«Если ты ищешь благодарность, то ты пришел не в то место». Эту несколько измененную фразу героя известного сериала Тириона Ланнистера стоит помнить тем российским представителям, которые стремятся выстраивать отношения с Европой и делать ей что-то хорошее. Россия много раз освобождала и/или спасала европейские страны – и много раз в ответ получала черствую неблагодарность и предательство. Последним по времени подходом к этому снаряду стала поставка российской вакцины «Спутник V» в Словакию.

Не успокоились

Уже на момент подписания соглашения ряд тамошних политиков (включая членов правящей коалиции и президента страны) выступил против покупки вакцины просто потому, что она русская. В принципе, Москву эти дискуссии не касались – в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ, который и заключает контракты на вакцину) дали понять, что во внутрисловацкие разборки не лезут, но если вдруг Братислава хочет отказаться от контракта, РФПИ готов его расторгнуть даже без штрафов для нарушителя.

В итоге после ряда пертурбаций, скандалов и отставок Словакия все-таки решила вакцину в России закупать. Казалось бы, вопрос решен... Однако затем в словацкой прессе появляется статья, гласящая, что поставленная русскими вакцина – не настоящая. Что она якобы отличается от той, анализ которой был проведен в авторитетнейшем западном медицинском издании Lancet (тот анализ и высокая оценка, которую поставил Lancet «Спутнику V», заткнули рты всем, кто огульно называл отечественную вакцину некачественной и неготовой).

Эту статью можно было бы списать на бредни очередного борзописца отдела интриги-скандалы-расследования, если бы он не ссылался на выводы словацкого Госинститута по контролю за препаратами. Того самого, который, согласно существующему в стране законодательству, обязан был проверить российский препарат перед тем, как его должны были колоть гражданам.

Госинститут эти свои выводы подтвердил. По словам его представителей, партии «Спутника V», который используется в четырех десятках стран, «связаны лишь названием»: идентичность препаратов, произведенных в разных местах, «не была продемонстрирована» и «в некоторых случаях речь идет о вакцинах с разными свойствами».

Ярость и трусость

Для людей, кто хоть что-то смыслит в фармакологии и медицине, выводы Госинститута выглядели, мягко говоря, странно. Но для политологов и специалистов по региону все очевидно – в Словакии продолжается внутренняя возня по вопросу поставок «Спутника V».

Да, в Словакии на сегодняшний день более 100 тысяч зараженных людей (и их число растет), более 10 тысяч погибших. Однако значительная часть политической элиты все равно воспринимает согласие купить российскую вакцину даже не как ошибку, а как национальное предательство и ересь. «Для них сам факт приобретения вакцины в России недопустим – и потому, что она российская, и потому, что они просто не верят, что Россия может произвести какой-то качественный продукт, кроме военной техники», – поясняет газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев.

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Но таких всё же в словацких государственных, окологосударственных или научных кругах меньшинство. И далеко не факт, что фальсифицируя тесты вакцины, они боролись с ересью. Причиной действий стала скорее не ярость, а банальная трусость. «Куда большее число словацких чиновников и ученых смотрят в рот Евросоюзу. Они в принципе не против российской вакцины, но ждут одобрения из Брюсселя. Без такого одобрения они и шаг боятся сделать», – продолжает Вадим Трухачев.

Для сравнения, например, можно посмотреть на позицию Госинститута по «рукопожатной» европейской вакцине AstraZeneca, недавно оказавшейся в центре скандала из-за множества побочных эффектов от ее применения. Вплоть до десятков смертей, стоит напомнить. «Когда в марте Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) готовилось вынести окончательное мнение о безопасности AstraZeneca, Государственный институт по контролю за лекарственными средствами настаивал на рекомендации продолжить вакцинацию этим препаратом», – напоминает газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Пора забирать?

Для России мотивы словацкого Госинститута в общем-то не так важны – куда важнее последствия их действий. По мнению РФПИ, Госинститут по контролю за препаратами Словакии «начал кампанию дезинформации» против российской вакцины. В частности, «в нарушение контракта и ради саботажа» сделал так, чтобы тестирование вакцины прошло в лаборатории, не являющейся частью специализированной общеевропейской сети. Соответственно, заявления о том, что поставленные в Словакию образцы вакцины отличны от тех, которые описаны в журнале Lancet, являются фальшивкой. Не начало ли это тех самых провокаций против российской вакцины, о которых предупреждал источник в Кремле еще месяц назад?

Причем (это РФПИ не говорил, но тут все очевидно) фальшивкой не только для внутреннего потребления. На днях появились сообщения о переговорах Москвы и Берлина по будущим поставкам «Спутника V» в Германию, и некоторые немецкие СМИ, опираясь на выводы словацкого Госинститута, уже пишут о том, что такая вакцина Германии не нужна.

Словацкий скандал начал получать политическое измерение и в других частях Европы. Например, сюжет немедленно подхватила верная своим русофобским инстинктам Литва. Там отказались обсуждать поставки в страну вакцины, «уровень надежности которой не высоко ценится профессионалами и обществом» – именно ссылаясь на заключение словацких специалистов.

В РФПИ уверены, что в словацком Госинституте планируют организацию новых провокаций. Каких именно, не поясняют (поясним мы – речь может идти, например, о странных заболеваниях десятка-двух людей, которых вакцинировали «Спутником V»), но терпеть их не намерены. Поэтому «РФПИ обратился к правительству Словакии с просьбой отправить вакцину в сертифицированную лабораторию ЕС для тестирования и 6 апреля 2021 года отправил письмо с просьбой вернуть вакцину из-за многочисленных нарушений контрактов, чтобы ее можно было использовать в других странах», – говорится в официальном Twitter-аккаунте «Спутника V».

Правда, затем появилось другое сообщение – о «продуктивной» встрече главы РФПИ с вице-премьером Словакии Игором Матовичем и о готовности фонда «помочь народу Словакии с вакцинацией «Спутником V». Поэтому не исключено, что требование вернуть вакцину стало последним русским предупреждением.

Но вот возымеет ли оно действие? «Нам пора привыкнуть к тому, что в Словакии, как и в Чехии, всё, что связано с Россией, будет вызывать жесткие споры внутри этих стран. Там есть и русофобы, и русофилы, и умеренные прагматики, и проевропейцы, и евроскептики. И никакой коронавирус, никакое бедственное положение двух этих стран в эпоху пандемии не в состоянии этого изменить. Если бы не было «Спутника» – его надо было придумать, чтобы подогреть очередной виток данного спора», – говорит Вадим Трухачев.

Если Москва будет продолжать работать с Европой, даже спасать ее, то ей придется погружаться во внутренние дрязги и в том числе быть готовой стать жертвой таких вот провокаций. Впрочем, «Спутник V» свою достойную репутацию уже заработал – и вряд ли словацкие спекуляции способны ее поколебать.

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