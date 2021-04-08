РФПИ попросил Словакию вернуть партию «Спутника V»

Российский фонд прямых инвестиций попросил Словакию вернуть партию вакцины «Спутник V», чтобы ее можно было применить в других странах, сообщил РФПИ в соцсетях.

«РФПИ обратился к правительству Словакии с просьбой отправить вакцину в сертифицированную лабораторию ЕС для тестирования и 6 апреля 2021 года отправил письмо с просьбой вернуть вакцину из-за многочисленных нарушений контрактов, чтобы ее можно было использовать в других странах», – говорится в Twitter «Спутник V».

Также фонд отметил, что госинститут по контролю за препаратами (SIDC) Словакии «начал компанию по дезинформации» против российской вакцины, там планируют проводить дальнейшие провокации.

В фонде призвали Словакию повторно провести тестирование «Спутник V» в сертифицированной в ЕС лаборатории. Там отметили, что первоначальные испытания Словакии проводились в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС.

«Заявление SIDC о том, что партия Sputnik V, доставленная в Словакию, не имеет тех же характеристик, что и вакцина, описанная в [британском научном журнале] The Lancet, является фейковой новостью», – добавили там.

В среду РФПИ заявил, что сообщения СМИ о якобы имевших место исследованиях Европейского агентства лекарственных средств (EMA) клинических испытаний «Спутника V» на соответствие этическим нормам не соответствует действительности.

Напомним, правительственный кризис разгорелся в Словакии из-за решения экс-премьера страны Игора Матовича закупить 2 млн доз «Спутника V». Глава Минздрава Марек Крайчи ушел в отставку, пытаясь прекратить скандал, а в коалиции потребовали отставки премьера.